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Edward Snowden 2013'ten beri Rusya'da yaşıyor.
Edward Snowden 2013'ten beri Rusya'da yaşıyor.Fotoğraf: Pedro Fiuza/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Putin Snowden'a vatandaşlık verdi

8 dakika önce

ABD’nin gizli istihbarat bilgilerini ifşa ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan Edward Snowden Rus vatandaşı oldu.

https://www.dw.com/tr/putin-snowdena-vatanda%C5%9Fl%C4%B1k-verdi/a-63246778

Amerikan istihbaratına ait "gizli” ibareli bilgileri ifşa ederek dünyada uluslararası diplomasi ve sivil haklar konusunda yoğun tartışmalara yol açan Edward Snowden, Rus vatandaşı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vatandaşlığa yeni geçenlerle ilgili bugün imzaladığı kararnamedeki 75 yabancı ülke vatandaşının arasında Snowden'ın adı da yer aldı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı Snowden, sivillere yönelik gözlem ve casusluk programlarına dair bilgileri ifşa ettikten sonra 2013 yılında ülkeden kaçarak önce Hong Kong'a gitmiş, ardından Rusya'ya geçerek iltica başvurusunda bulunmuştu.

İltica başvurusu kabul edilen Snowden, 2020 yılında da Rusya'dan süresiz oturum izni almıştı. 2020 Aralık ayında oğlu doğmadan önce Kasım ayında bir açıklama yapan Snowden, çocuğundan ayrılmak zorunda kalmamak için eşiyle birlikte Rus vatandaşlığına geçmek üzere başvuracaklarını bildirmişti.

Günümüzde 39 yaşında olan Snowden'ın ifşaları, NSA'nın ABD merkezli internet şirketleri üzerinden kitlesel bir şekilde veri topladığını, aralarında müttefik ülkelerin de bulunduğu yabancı ülke yetkilileri üzerindeki gözlem çalışmalarının kapsamını ve Amerikan istihbarat bütçesiyle ilgili gizli bilgileri ortaya koymuştu. Snowden ifşa nedenini, Amerikan istihbarat faaliyetlerinin çok ileriye gittiği ve sivil özgürlükleri ihlal ettiği şeklinde açıklamış, 2019 yılında da adil bir yargılama garantisi verilirse ABD'ye geri dönebileceğini söylemişti.

AP,dpa/BK,BÖ

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