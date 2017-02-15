Putin: Rusya'nın çıkarları müzakereye açık değil

Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile Batı arasında gerilimin tırmanmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "diplomatik çözümlere" hazır olduğunu ancak ülkesinin çıkarlarının müzakereye açık olmadığını söyledi.

Putin, Rusya'daki ulusal bayram dolayısıyla yayınladığı video mesajında "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, karmaşık sorunların çözümünde diplomatik çözüm arayışlarına açık" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, "Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarımızın güvenliği ise bizim için müzakereye açık değil" ifadesini de sözlerine ekledi.

Putin, video mesajında Rus ordusunun "profesyonelliğinden" emin olduğunu belirterek, ülkenin çıkarlarını savunacaklarını söyledi.

Ordunun savaşa hazır olmasından övgüyle söz eden Rus lider, ülkesinin son teknoloji ile silah üretimini sürdüreceği mesajını da verdi. Putin, "Hipersonik ve yeni fiziksel ilkelere dayalı silahlar da dahil olmak üzere ileri teknolojiye sahip silah sistemleri geliştirmeye devam edeceğiz ve ileri dijital teknolojiler ile yapay zeka unsurlarının kullanımını geliştireceğiz" şeklinde konuştu. Bu tür sistemlerin "geleceğin silahları" olduğunu belirten Putin, bunların ordunun gücünü önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

"Bugün devletin en önemli görevi ülkemizin savunma kabiliyetinin güvence altına alınması" diyen Putin, Rusya'nın güvenlik endişelerine karşı garanti verilmemesini de eleştirdi. Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini bir tehdit olarak görerek, komşusu Ukrayna'nın İttifak'a kabul edilmemesini istiyor. Batı ise Rusya'yı Ukrayna krizini tırmandırmakla suçluyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan kararnameyi imzalamasının ve bu bölgelere birlikler gönderileceğini açıklamasının ardından, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Rus askerlerinin Donetsk ve Luhansk'a gönderilmesine onay vermişti.

Planlanan Biden-Putin görüşmesi iptal

Rusya'nın attığı bu adım Ukrayna krizini tırmandırırken, soruna diplomatik yollardan çözüm bulunması ümidi de azalıyor.

Soruna çözüm için ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşme ABD tarafından rafa kaldırıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler nedeniyle şu aşamada böyle bir görüşmenin planlanmadığı açıkladı. Psaki, iki lider arasında bir zirvede bir araya gelebilmesi için öncelikle tansiyonun düşürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile planladığı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması üzerine Avrupa Birliği'nin yanı sıra aralarında ABD, Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu ülkeler Rusya'ya karşı yaptırım uygulanacağını açıklarken, ABD hükümeti Avrupa'da konuşlandırılmış birliklerinin Doğu Avrupa'ya kaydırılacağını duyurdu.

AFP, dpa/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe