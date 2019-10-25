 Putin Rus Wikipediası kuracak | DÜNYA | DW | 06.11.2019

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DÜNYA

Putin Rus Wikipediası kuracak

Rusya, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ve küresel ağdan bağımsız bir Rus internetini mümkün kılacak yasanın ardından şimdi de Rus Wikipediası kurmayı planlıyor.

Russsland Putin fordert russische Alternative zu Wikipedia (Imago Images/ITAR-TASS/M. Metzel)

Rusya, 1 Kasım'da yürürlüğe giren tartışmalı internet yasasının ardından kendi internet ansiklopedisini hayata geçirmek istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel internet ansiklopedisi Wikipedia'nın bir Rus versiyonunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Putin, "iyi ve modern bir formatta güvenilir bilgi sağlayacağı için internet ansiklopedisinin Rus versiyonunun tercih nedeni olacağını" kaydetti.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin haberine göre Kremlin bu projeye 2022 yılına kadar 27 milyon dolar harcamayı planlıyor.

Russland Moskau Proteste gegen Internet-Zensur

Rusya'da internet yasasına karşı ilkbaharda binlerce kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlenmişti

Tartışmalı internet yasası

Rusya’da 1 Kasım'da yürürlüğe giren tartışmalı yasayla da devlet kontrolü altında dünyadan bağımsız bir internet ağı oluşturulması mümkün kılınmıştı. Yasa, kullanıcı bilgilerinin kapsamlı bir biçimde kayıt altına alınması nedeniyle internet sansürünü artıracağı eleştirilerine hedef olmuştu.

Rus hükümeti ise bu iddiaları reddediyor ve Batı'nın Rusya'yı internetten koparma niyeti içinde olduğu iddiasıyla ülkenin özerk bir interneti mümkün kılan bir dijital altyapıya sahip olması gerektiğini savunuyor.

dpa/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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