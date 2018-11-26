 Putin: Karadeniz’deki olay Ukrayna’nın provokasyonu | DÜNYA | DW | 28.11.2018

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DÜNYA

Putin: Karadeniz’deki olay Ukrayna’nın provokasyonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kerç Boğazı’nda yaşanan gerginliğin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun seçimlerde oylarını artırmak için organize ettiği bir provokasyon olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de yaşanan gerginliğin gelecek yıl mart ayında Ukrayna'da yapılacak seçimleri maniple etme niyetiyle tertiplenmiş bir provokasyon olduğunu söyledi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanırken, Rusya Kırım'da S-400'leri arttırıyor. ABD Başkanı Trump da Putin ile görüşmesini iptal edebileceğini söyledi. (28.11.2018)

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ülkesinin Rusya karşısında "topyekün savaş" tehdidi altında olduğunu söyledi. Rusya ise ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 askerden 12'sini tutukladı. (27.11.2018)

DW'den Bernd Johann, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik ve Kiev'in sıkıyönetim ilanını mercek altına aldı. (27.11.2018)

Kremlin, Kiev'in sıkıyönetim kararının Ukrayna’nın doğusunda gerginliği tırmandırabileceği uyarısında bulundu. Putin’in iki ülke arasındaki gerginliği çok ciddiye aldığı belirtildi. (27.11.2018)

Moskova’da katıldığı bir finans forumunda açıklamalarda bulunan Putin, Kerç Boğazı'nda Pazar günü meydana gelen olayı "devlet başkanı da dâhil olmak üzere Ukrayna’nın mevcut liderliği tarafından Mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinde hız kazanmak için organize edilmiş bir provokasyon" olarak tanımladı.

Putin, "Devlet başkanı tahminlere göre beşinci sırada ve bu yüzden bir şeyler yapması gerekiyordu. Savaş hukukunu devreye sokmak için bir bahane olarak da bu kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kırım Yarımadası’nın ilhakıyla başlayan gerginlik Pazar günü Kerç Boğazı’nda yaşanan olayla tırmanmıştı. Rusya, Ukrayna donanmasına ait üç askeri geminin Karadeniz'den Azak Denizi'ne girişine önce bir şileple engel olmuş, ardından Rus sınır muhafaza gemilerinden Ukrayna gemilerine ateş açılmıştı. Üç Ukrayna gemisini ele geçiren ve Kerç'e getiren Rus yönetimi gemilerde görevli 24 askerden 12’sini tutuklamıştı.

"Sınır muhafızı hukuki görevini yerine getirdi"

Yaşanan olayı bir sınır ihlali olarak tanımlayan Putin, Ukrayna gemilerinin yasadışı olarak Rus karasularına girdiğini ve bunun hukukla bağdaşmadığını söyledi. Rus sınır muhafızlarının Ukrayna gemilerini durdurmakla "askeri görevlerini yerine getirdiğini" belirten Putin, "Onlar Rusya’nın sınırlarını korumak için hukuki işlevlerini yerine getiriyorlardı” diye konuştu.

Ukrayna gemilerinin Rus sınır muhafızlarının uyarısını dikkate almadığını belirten Putin, “Askeri gemiler Rus karasularına giriyorlardı ve (sınır muhafızlarına) yanıt vermediler… Ne yapmaları gerekiyordu” dedi.

Kırım’ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhakına ilişkin olarak da, "Bu karasuları her zaman bizimdi, hatta Kırım Rusya’ya katılmadan önce de" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump (sol) ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump (sol) ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelmişti

"Trump ile görüşmeyi umuyorum"

Rus lider, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesinde görüşmeyi umduğunu söyledi. Trump Salı günü Washington Post gazetesine verdiği mülakatta Rusya’nın Ukrayna gemilerine el koyması üzerine Putin ile yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise bugün yaptığı açıklamada planlamada bir değişiklik olmadığını kaydederek, "ABD'li mevkidaşlarından başka bir bilgi almadıklarını" söyledi.

Erdoğan, Putin, Poroşenko ve Trump ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile bugün ayrı ayrı telefonda görüştü. Karadeniz’de yaşanan gerilimin ele alındığı görüşmede Erdoğan’ın "her iki tarafı da dinlediği" ve Türkiye'nin yaşanan gerilimden dolayı endişeli olduğunu taraflara ifade ettiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan taraflara Karadeniz’de yaşanan sorunu diplomatik yolla çözme önemini vurguladığı belirtiliyor.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra yapılan başka bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü aktarıldı. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ele alındığı ifade edildi. 

dpa,AFP,rtr,DW/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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