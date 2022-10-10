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Kiev'de bombardıman sonucu yanan araçlar
Kiev'de bombardıman sonucu yanan araçlarFotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS
PolitikaUkrayna

Putin: Kırım'daki "terör saldırılarına" yanıt verdik

4 saat önce

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehir Rus bombardımanına tutuldu. Rusya lideri Putin, bombardımanların Kırım'daki köprü saldırısına cevaben gerçekleştirildiğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/putin-k%C4%B1r%C4%B1mdaki-ter%C3%B6r-sald%C4%B1r%C4%B1lar%C4%B1na-yan%C4%B1t-verdik/a-63389490

Ukrayna'da başkent Kiev dâhil birçok şehirde bu sabah şiddetli patlamalar yaşandı.

Reuters haber ajansı, Kiev'deki saldırıların, başkentte savaşın ilk günlerinden beri gerçekleşen en yoğun saldırılar olduğunu belirtti.

Bombalanan Kiev'de yanan araçlardan biri
Bombalanan Kiev'de yanan araçlardan biriFotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS

Gökyüzünü dumanların kapladığı kentin sakinleri, bombalardan kurtulabilmek için sığınaklara kaçtı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanlarından Rostislav Smirnov, Kiev'deki saldırılardan birinde ilk belirlemelere göre en az sekiz kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın Lviv, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Ternopil ve Jıtomır kentlerinde de patlamalar yaşandı. 

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu sabah en az 75 füze fırlattığını, bunların 41'inin hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.

Saldırılarda altyapıları zarar gören birçok kentte elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

Acil G7 toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya lideri Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede, Rus saldırılarıyla ilgili olarak acilen bir G7 toplantısı gerçekleştirilmesi için mutabık kaldıklarını duyurdu.

Zelenskiy, G7'nin dönem başkanı Almanya'nın Başbakanı Scholz ile "Rusya Federasyonu üzerindeki baskıyı artırma konusunu ve zarar gören altyapının onarımını" da ele aldıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Rus füze saldırıları sonrası Afrika gezisini yarıda keserek derhal Ukrayna'ya dönme kararı aldığını açıkladı. Kuleba, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rus saldırılarına verilecek "kararlı bir yanıtın" koordinasyonu için sabahın erken saatlerinden beri müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla düzenli olarak irtibat hâlinde olduğunu belirtti.

Putin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonda yayımlanan açıklamalarında, Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapılarına yönelik uzun menzilli füze saldırılarının, Kırım'daki köprü saldırısına cevaben düzenlendiğini söyledi.

Putin "Topraklarımıza yönelik terör eylemleri düzenleme girişimleri sürerse, Rusya'nın yanıtları da sert ve tehditlerle aynı orantıda olacaktır. Buna kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kremlin de Kiev'deki saldırıların, "özel askeri operasyonun" parçası olduğunu duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik Rus bombardımanları, Kırım ile Rusya arasındaki Kerç Köprüsü'nde Cumartesi günü gerçekleşen patlamanınardından bu sabah şiddetlenmişti.

Putin dün akşam yaptığı açıklamada da Kırım'daki köprü saldırısını "terör eylemi" olarak tanımlamıştı. Putin, Kremlin'in Telegram kanalından yayımlanan videoda, "Rusya Federasyonu'nun kritik önemdeki sivil altyapısını imha etmeyi amaçladığını" öne sürdüğü bu saldırının, "Ukrayna özel servislerince" tasarlanıp gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Kiev'de çocuk parkına düşen bir Rus füzesinin oluşturduğu krater
Kiev'de çocuk parkına düşen bir Rus füzesinin oluşturduğu kraterFotoğraf: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Zelenskiy: Ölü ve yaralılar var

Zelenskiy, Rusya'nın bugün düzenlediği saldırıların ardından Telegram'da yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da bugün hava saldırısı sirenleri dinmiyor... Maalesef ölü ve yaralılar var. Lütfen sığınakları terk etmeyin" dedi. "Zaporijya'da evinde uyuyan insanları imha etmek, Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürmeye çalışıyolar" diyen Zelenskiy, Rusya'nın amacının Ukrayna'yı "yeryüzünden silmek" olduğunu iddia etti.

Alman Konsolosluğu'nun vize ofisi de isabet aldı

Rusya'nın saldırılarında, Almanya Kiev Büyükelçiliği'ne bağlı olarak vize işlemlerinin yapıldığı ofisin de zarar gördüğü öğrenildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, vize ofisinin bulunduğu binanın isabet aldığını doğruladı. Sözcü ofisin aylardır "faaliyet halinde olmadığını" ve saldırı sırasında binada çalışan kimsenin bulunmadığını belirtti.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,EC

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