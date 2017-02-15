Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi akşamı televizyondan yayınlanan konuşmasının ardından, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnamelere imza attı.

"Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni derhal tanımak için çok geciken bir kararı almayı gerekli görüyorum" diyen Putin, Rus parlamentosuna bu kararı kabul etme ve her iki "cumhuriyetle" dostluk ve yardım anlaşmalarını onaylama çağrısında bulundu.

Konuşmasında tarihi atıflarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "modern Ukrayna'nın Rusya tarafından yaratıldığını" söyledi. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) kurucusu Vladimir Lenin'in Ukrayna'nın mimarı olduğunu söyleyen Putin, ülkede yıkılan Lenin heykellerine atıfta bulunarak, "Komünizmden arınma dedikleri bu. Komünizmden arınma mı istiyorsunuz? Ukrayna için komünizmden arınmanın ne demek olduğunu size göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna gerçek bir devlet geleneğine sahip değil''

Kiev'le her zaman işbirliği içinde olduklarını belirten Rus lider Ukrayna'nın ise Sovyet sonrası dönemde Rusya karşıtı bir tutum izlediğini savundu. Putin, Kiev'i geçmişte Rusya'nın doğal gazını çalmakla suçlayarak, Ukrayna'nın enerjiyi Moskova'ya karşı bir şantaj aracı olarak kullandığını öne sürdü.

Ukrayna'nın hiçbir zaman "gerçek bir devlet geleneğine sahip olmadığını" iddia eden Putin, Kiev'in daha ziyade ulus devlet yaratma modellerini kopyaladığını söyledi.

Ukrayna'nın elinde hala Sovyet teknolojisi olduğunu belirten Putin, "Ukrayna'nın kendi nükleer silahlarını üretmek istediğine dair elimizde raporlar var" diye konuştu.

"Ukrayna'nın NATO'ya alınması doğrudan tehdit oluşturur"

Ukrayna'nın yönetiminde Batı'nın aktif rol oynadığını ifade eden Putin, Kiev'in NATO'ya katılması halinde bunun Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacağını vurguladı. Batılı müttefiklerden, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi, Rusya sınırına silah konuşlandırılmaması ve 1997'de imzalanan Rusya-NATO Kurucu Senedi'ne uyulması şeklindeki taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirten Rus lider, "Batı, Ukrayna'yı silahla desteklemektedir'' diye konuştu.

Talep ayrılıkçı liderlerden gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyonda yayınlanan konuşması öncesinde Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma konusunda Pazartesi günü içinde kararını vereceğini duyurmuştu. Moskova'da Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, "Sizin görüşünüzü dinledim, karar bugün verilecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya lideri Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'yle toplantısında Minsk anlaşmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes öngören anlaşmanın uygulanmasına yönelik artık bir umut göremediklerini ifade etti.

Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı liderler, Putin'den bağımsızlıklarını tanımasını talep etmişti. Luhansk'ı resmi olarak tanınmayan "halk cumhuriyeti" ilan eden ayrılıkçı lider Leonid Paseçnik'in "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenliğini tanımanızı rica ediyorum'' ifadelerini kullandığı görüntülü mesajı, Rus televizyonunda yayımlanmıştı. Donetsk için aynı çağrıyı yapan ayrılıkçı lider Denis Puşilin, Moskova'ya ayrıca savunma konusunda iş birliği çağrısında bulunmuştu.

AB ve ABD'den "yaptırım" tehdidi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan adımını "kınadıklarını" belirtti. Bu adımı "uluslararası hukukun ve Minsk anlaşmalarının açık ihlali" olarak nitelendiren Michel ve von der Leyen, AB'nin "bu yasa dışı eyleme dahil olanlara yaptırımlarla" karşılık vereceğini bildirdi.

ABD hükümeti de Rusya'nın kararına karşılık olarak yaptırım uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in ilgili kararnameyi imzalayacağını belirterek, uygulanacak yaptırımlarla Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yeni yatırımlar, ticaret ve finansmanın yasaklanacağını ifade etti. Rusya'nın böyle bir adım atabileceğini tahmin ettiklerini belirten Psaki, "derhal karşılık vermek için hazırlıklı" olduklarını söyledi.

dpa,Reuters,AFP/SÖ,JD

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