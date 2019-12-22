 Putin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz | DÜNYA | DW | 27.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Putin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz

Rusya'nın sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzeleri işbaşı yaptı. Devlet Başkanı Putin, yeni silaha ABD menşeli füze kalkanlarının engel olamayacağını vurguladı.

Kıtalararası balistik füze fırlatıldıktan hemen sonra - ARŞİV

Kıtalararası balistik füze fırlatıldıktan hemen sonra - ARŞİV

Rusya sesten hızlı (hipersonik), nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzelerini ilk kez konuşlandırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuşlandırmayla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği açıklandı. Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi.

Avangard isimli sistemde yer alan süzülüş aracı, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu kaydetti. Rusya'nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti.

"Tek bir ülke bile bu silahlara sahip değil"

Avangard sisteminin mevcut olan ve geliştirilecek tüm füze savunma sistemlerini delip geçebilecek düzeyde olduğunu söyleyen Putin "Bugün yeni ve yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir duruma sahibiz. Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor. Tek bir ülke bile, kıtasal menzile sahip sesten hızlı silahlar bir yana dursun, sesten hızlı silahlara dahi sahip değil" diye konuştu.

Sesten hızlı süzülüş araçları, kumanda yüzeyleri sayesinde füzelerin önceden tahmin edilemeyen bir rota izleyebildiği ve sert manevralar yapabildiği kaydediliyor. Füzenin yörüngesinin normale göre daha alçak ve yassı bir yay çizebildiği belirtiliyor. Tüm bu özellikleri nedeniyle söz konusu silahlar, radarlar tarafından daha zor tespit edilebiliyor ve füze savunma sistemlerine de tepki vermek için daha az süre bırakıyorlar.

AP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran, Çin ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu ile Umman Körfezi’nde dört gün sürecek ortak deniz tatbikatına başladı. (27.12.2019)  

Rusya silah satışını 2 milyar dolar artırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin silah ihracatının 2019'da 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Rusya bu yıl içinde Türkiye'ye de maliyeti 2,5 milyar doları bulduğu belirtilen S-400 hava savunma sistemi satmıştı. (16.12.2019)  

Rusya: ABD ile silahlanma yarışına girmeyeceğiz

Rusya, INF Anlaşması'ndan çekilen ABD'nin seyir füzesi denemesine tepki gösterdi ancak "silahlanma yarışına girmeyeceğini" duyurdu. (20.08.2019)  

Rusya ile ABD arasında nükleer restleşme

Rusya, ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) resmen askıya aldı. ABD, INF'i ihlal etmekle suçladığı Rusya'ya anlaşmaya uyması için Ağustos'a kadar süre tanımıştı. (03.07.2019)  

SIPRI: Ufukta nükleersiz bir dünya görünmüyor

SIPRI, devletlerin nükleer cephanelerini modernize etme çabalarının arttığını açıkladı. Rusya ve ABD'nin silahlanma yarışını frenleyen iki anlaşmanın geçerliliğini yitirmesi yeni bir soğuk savaş endişelerini artırıyor. (17.06.2019)  

Benzer içerik

Japan G20 Gipfel Osaka Putin und Trump

Trump füze anlaşmazlığını çözmek için Putin'e mektup yolladı 22.12.2019

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, füze anlaşmazlıklarını çözmek için ABD Başkanı Trump’ın, Putin’e kısa bir mektup gönderdiğini söyledi.

USA Senat - Kapitol in Washington

ABD’den Türkiye ve Almanya’ya "Rusya" yaptırımı 12.12.2019

Türkiye’ye S-400‘ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisinden geçti. Tasarı Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hatlarını da hedef alıyor.

Iran | Mohammad Javad Zarif

Berlin, Paris ve Londra'dan Tahran'a nükleer füze suçlaması 05.12.2019

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran’ı nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip balistik füze geliştirmekle suçladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamayı “ümitsiz bir yalan” olarak tanımladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM: İdlib'de 235 binden fazla insan yerinden oldu

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Suriye’nin İdlib vilayetinde çatışmalar nedeniyle son iki haftada yaşadıkları yeri terk eden sivillerin sayısı 235 bini geçti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  