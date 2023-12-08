Putin beşinci görev dönemine aday

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde beşinci görev dönemi için aday olacağını söylediği bildirildi.

Rus resmi haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Putin, söz konusu açıklamayı Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin'de düzenlenen törende yaptı. Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk bölgesinde kurulan halk cumhuriyetinin meclis başkanı Artyom Zhoga tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e seçimlerde aday olup olmayacağını sorduğunu ve Putin'in de olumlu yanıt verdiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı da Zhoga'nın aktardıklarına göre Putin'in, "Farklı zamanlarda farklı düşüncelere sahip olduğumu gizlemeyeceğim. Ama artık karar verme zamanı. Devlet Başkanlığı görevi için aday olacağım" ifadelerini kullandığını kaydetti.

Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federal Konsey dün yaptığı oylamada, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024 tarihinde yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırmıştı. Resmi görev süresi 7 Mayıs'ta sona eren Putin'in, gelecek hafta yapılması planlanan geleneksel yıl sonu basın toplantısında adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Putin, 1999 yılından bu yana Devlet Başkanı ve Başbakan olarak iktidarı elinde bulunduruyor. 2000, 2004, 2012 ve 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak toplamda dört dönem görev yapan Putin, art arda üçüncü kez aday olabilmek için 2020 yılında anayasayı değiştirmişti. Son kamuoyu yoklamaları, Putin'e desteğin yüzde 80 civarında olduğunu gösteriyor.

DW,rtr/BK,EC

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