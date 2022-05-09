Putin: Batı Rusya'yı işgale hazırlandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kızıl Meydan'da yaptığı Zafer Günü konuşmasında Batı ülkelerini Rusya'yı işgal etme hazırlığı yapmakla suçladı ve yeni bir dünya savaşı tehlikesinden söz etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişi ve dönemin Sovyetler Birliği'nin galibiyetinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günüvesilesiyle Kızıl Meydan'da yaptığı konuşmada Batı ülkelerini hedef aldı. Konuşmasında "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun NATO'nun genişleme planına bir karşılık olduğunu" söyleyen Putin, "Rusya saldırganlığı önleyici bir adımla geri püskürttü, bu doğru bir karardı" ifadelerini kullandı. Putin, "operasyonun, Batı destekli Ukrayna'nın yol açtığı kabul edilemez tehlikeye yönelik olduğunu" savundu.

Rusya, komşu Ukrayna'nın işgalini "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

"Rusya'yı işgale hazırlandılar" iddiası

Batı'nın Kırım dahil Rusya'yı işgal etmeye hazırlandığını iddia eden Putin, Rusya'nın düşmanlarının Rusya'ya zarar vermesi için teröristleri kullandığını da ileri sürdü. Batı ülkelerini Neonazileri silahlandırmakla ve Rusya sınırlarını tehlikeye atmakla suçlayan Putin, Moskova'nın soruna uluslararası çözüm bulmak için defalarca girişimde bulunduğunu, ancak NATO'nun Rusya'nın argümanlarını yok saydığını ifade etti.

Yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı uyarıda bulunan Putin, "tekrarlanan küresel bir savaş korkusunu" önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesindeki askerlerin Rusya'nın güvenliği için savaştığını dile getirdi.

Konuşmasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin Batılı müttefiklerle kazanıldığını vurgulayan Putin, ancak aynı zamanda Batı'daki siyasi seçkinler arasında "Rus fobisi" olmasından yakındı. Putin, Moskova'daki Zafer Geçidi'nde ABD'li gazilerin katılımının fiilen yasaklandığını ileri sürdü.

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Ukraynalılar saldırıların artmasından endişeli

Ukraynalı yetkililer de Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle saldırılarını artırmasından endişe ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Zerhic Gaidai, "Bugün düşmandan ne geleceğini bilmiyoruz, korkunç şeyler olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca sokaklarda ve sığınaklarda bulunmak gerekiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy de doğudaki Bilohorivka kentinde hafta sonu bir okula düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ukraynalı yetkililer, söz konusu okulda 90 kişinin öldüğünü ifade ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Britta Pedersen/AFP

Scholz: Putin tarihi çarpıtıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz de İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişi nedeniyle yaptığı konuymada Rusya'yı tarihi çarpıtmakla suçladı. Scholz, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın kültürünü ve kimliğini yok etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Putin bu savaşı kazanmayacak" dedi.

dpa,Reuters/HS,BÖ