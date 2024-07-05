Putin'in barış koşulu: Ukrayna askerlerini çeksin

Moskova'da Macaristan Başbakanı Orban'la görüşen Rusya lideri Putin, barış müzakereleri için Ukrayna'nın dört bölgeden birliklerini çekmesi talebini tekrarladı. Brüksel ise Orban'ın ziyaretine tepkili.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Putin'in "açık ve yararlı" olarak nitelendirdiği görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu.

Putin'e "Avrupa'nın barışa ihtiyaç duyduğunu" söylediğini belirten Orban, Rus lidere mevcut barış planlarına ilişkin görüşlerini ve olası barış müzakerelerinden önce ateşkese inanıp inanmadığını da sorduğunu aktardı. Çatışmaların sona erebilmesi için atılacak çok adım olduğunu dile getiren Macaristan Başbakanı, "Ancak diyalog ve diyaloğu yeniden oluşturmak açısından önemli ilk adım bugün atıldı ve bu çalışmayı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Putin ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova'nın, Ukrayna'dan Rusya'nın 2022'de ilhak ettiği dört bölgeden çekilmesi yönündeki talebini tekrarlayarak, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nden ve Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm askerlerin tamamen çekilmesinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'dan, Ukrayna'ya ait topraklardan çekilmesini istediği gerekçesiyle Kiev ve Batılı müttefikleri bu talebe karşı çıkıyor.

Putin, Rusya'nın "Ukrayna'nın kayıplarını telafi etmesine, yeniden guruplaşmasına ve silahlanmasına izin verecek" herhangi bir ateşkesi veya çatışmalara ara verilmesi önerisini ise kabul etmeyeceğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, Orban'la ikili ilişkileri ve en kötü dönemini yaşamakta olan Rusya-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını ifade etti.

Orban'ın Moskova ziyareti, Macar Başbakanın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldiği sürpriz Ukrayna ziyaretinden sonra gerçekleşti. "Savaşan her iki tarafla da konuşabilen ülkelerin sayısının giderek azaldığını" belirten Orban, "Macaristan yavaş yavaş Avrupa'da herkesle görüşebilen tek ülke haline geliyor" ifadelerini kullandı. Orban, Macaristan'ın bu ayın başında Avrupa Konseyi başkanlığını altı aylığına devralmasının ardından bu pozisyonu Ukrayna'da savaşı bitirme yönünde çaba göstermek için kullanacağını ifade etmişti.

AB'den ziyarete tepki: Birliği temsil etmiyor

Ancak Orban'ın Moskova ziyaretine Avrupalı yetkili ve liderlerden sert tepki geldi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ziyarete ilişkin açıklamasında, "Bu taviz vermekle ilgili, barışla ilgili değil" dedi.

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, ziyaretin yalnızca Macaristan ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. "Başbakan Orban, AB Konseyi'nden Moskova'yı ziyaret etmek için herhangi bir yetki almamıştır" diyen Borrell, Orban'ın pozisyonunun AB ve Başkan Putin arasında resmi temasları dışlamakta olduğunu hatırlattı. AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle Macaristam Başbakanı herhangi bir şekilde AB'yi temsil etmemektedir" ifadelerini kullandı. Borrell ayrıca, Putin'in Ukrayna'dan Rusya'ya çocukların hukuksuz sınır dışı edilmesiyle ilgili rolü nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından suçlandığını ve hakkında tutuklama kararı olduğunu hatırlattı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "AB dönem başkanlığının Rusya ile temas kurma yetkisinin bulunmadığını belirterek, "Avrupa Konseyi'nin duruşu nettir: Rusya saldırgandır, Ukrayna ise mağdur. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan gerçekleştirilemez" ifadelerini kullanmıştı.

AP,AFP / SÖ,ET

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