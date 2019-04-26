 Putin: Avrasya Ekonomik Birliği ile İpek Yolunu birleştirelim | EKONOMİ | DW | 26.04.2019

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EKONOMİ

Putin: Avrasya Ekonomik Birliği ile İpek Yolunu birleştirelim

Çin'in modern İpek Yolu projesinin Pekin'deki zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in altyapı projesinin Avrasya Ekonomik Birliği ile mükemmel uyum içinde olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya Devlet Başkanları Şi Cinping ile Vladimir Putin

Çin ve Rusya Devlet Başkanları Şi Cinping ile Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in "yeni İpek Yolu" projesi olarak bilinen "Bir Kuşak, Bir Yol"un zirve toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'in projesinin Rusya öncülüğünde oluşturulan Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle "mükemmel bir uyum içinde olduğunu" söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği Rusya'nın yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşuyor. Birlik, beş ülke arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldıracak bir ortak pazar yaratmayı hedefliyor. Putin, bu bağlamda Çin'in altyapı projesinin kendi planlarıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek "Beş üye ülkenin, Avrasya Ekonomik Birliği ile 'Bir Kuşak,Bir Yol'un birleştirilmesi fikrini oybirliğiyle desteklediğini" kaydetti.

Çin'den "şeffaflık ve adil rekabet" taahhüdü

Pekin'de düzenlenen ve 100'den fazla ülkeden üst düzey temsilcilerin katıldığı zirvenin açılışında konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de "Bir Kuşak, Bir Yol" projesiyle ilgili özellikle Batı ülkelerinde mevcut endişeleri gidermeye yönelik mesajlar verdi. Projede her şeyin şeffaf bir şekilde yapılması ve temiz yönetime büyük önem verdiklerini belirten Şi, "yolsuzluğa sıfır tolerans gösterileceğini" kaydetti. Çin Devlet Başkanı ayrıca Çinli şirketlere yönelik "adil rekabeti zayıflatacak anlamsız sübvansiyonları kaldırma" taahhüdünde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Beş yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında otoyol, köprü, demiryolu, boru hatları ve dünya çapında deniz yolu güzergahları oluşturulması için trilyonlarca dolarlık yatırım planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i projeyi kullanarak gelişmekte olan ülkeleri ucuz krediler yoluyla borç batağına sürüklemek ve bu ülkeleri önemli varlıklarını satmaya zorlamakla suçluyor . 2017 yılında kredi geri ödemelerini yapamayan Sri Lanka, Çin'in inşa ettiği bir limanını devretmeye zorlanmıştı.

Infografik Chinas neue Seidenstraße NEU! ENG

Türkiye bakan düzeyinde katılıyor

Pazar gününe kadar devam edecek zirveye 40 ülke, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılıyor. Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu G7 grubundan ilk ülke olarak İtalya'nın projeye katılması büyük yankı uyandırmıştı. Yakında İsviçre'nin de listeye dahil olması bekleniyor.

Zirveye Avrupa'dan katılan liderler arasında İsviçre Devlet Başkanı Ueli Maurer, İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bulunuyor. Almanya'yı zirvede Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier temsil ediyor. 2017'deki ilk zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Türkiye'den ise toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan katılıyor.

AP,dpa/BK,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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