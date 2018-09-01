 Pussy Riot üyesinin zehirlendiği iddia edildi | DÜNYA | DW | 13.09.2018

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DÜNYA

Pussy Riot üyesinin zehirlendiği iddia edildi

Kremlin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubu aktivisti Pyotr Verzilov'un aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Verzilov'un zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Pyotr Verzilov, Gruppenmitglied von Voina (picture-alliance/dpa/A.Novoderezhkin)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protestolarıyla tanınan punk grubu Pussy Riot'tan 30 yaşındaki aktivist Pyotr Verzilov'un yakınları Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Pussy Riot, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostumuz, kardeşimiz, yoldaşımız Petr Verzilov yeniden hayata döndürülüyor. Hayatı tehlikede. Zehirlendiğini düşünüyoruz" dedi.

Verzilov Verzilov üç kadın aktivistle beraber 15 Temmuz'daki Dünya Kupası final maçında sahaya inmiş, daha sonra aktivistler 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aktivist Verzilov aynı zamanda Rusya'da insan hakları ihlallerini ele alan Mediazona haber sitesinin yayıncısı. Verzilov'un görme kaybı, konuşmada zorluk ve yürüme yeteneğini kaybetme gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Pussy Riot'ın üç üyesi 2012 yılında Moskova’daki bir katedralde düzenledikleri Putin karşıtı eylem nedeniyle ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmış ve karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.

rtr,dpa/SSB/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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