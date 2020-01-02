 Puigdemont′un dokunulmazlığı AP komisyonunda | AVRUPA | DW | 16.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Puigdemont'un dokunulmazlığı AP komisyonunda

Avrupa Parlamentosu İspanya'nın, Puigdemont ve Comin ile ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması dilekçesini hukuk komisyonunda görüşme kararı aldı.

Carles Puigdemont (ortada) ve Toni Comin (sağda)

Carles Puigdemont (ortada) ve Toni Comin (sağda)

Avrupa Parlamentosu (AP) Katalan milletvekilleri Carles Puigdemont ve Toni Comin'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dilekçenin değerlendirileceğini duyurdu. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ewa Kopacz, perşembe günü yapılan meclis oturumunda, dilekçenin parlamentonun hukuk komisyonunda görüşüleceğini bildirdi. Kopacz, söz konusu dilekçenin, iki Katalan milletvekili hakkında İspanya'da başlatılan davanın devamının sağlanması amacıyla İspanyol makamlarınca sunulduğunu dile getirdi.  

Puigdemont ile Comin, ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras ile birlikte geçtiğimiz seçimde, İspanya'da haklarında dava açılmış olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'na seçilmişti. AP Parlamentosu hukuk komisyonunun başkan yardımcısı Sergey Lagodinsky, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik dilekçenin komisyonda görüşülmesinin rutin bir uygulama olduğunu ve bu sürecin tamamlanmasının birkaç ay alabileceğini ifade etti.

Puigdemont ve Comin ilk kez parlamentoda

Puigdemont ve Comin'in AP milletvekilliği ve buna bağlı olarak dokunulmazlığı tartışmaları uzun süredir devam ediyor. İspanya'da en yüksek mahkeme olan İspanya Adalet Divanı, dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep eden dilekçeyi geçtiğimiz Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'na göndermişti. Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski lideri Carles Puigdemont ve onun hükümetindeki bakanlardan Antoni Comin bu hafta ilk kez Strasbourg'daki oturumlara katıldı.

AP milletvekilliğine seçilen bir diğer isim olan Junqueras ise, dokunulmazlığı bulunduğu halde İspanya mahkemelerinin bunu kabul etmemesinden dolayı İspanya'da cezaevinde bulunuyor. Oriol Junqueras, aralarında isyana teşvik etmenin de bulunduğu hakkındaki çeşitli iddialardan suçlu bulunarak 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılının Ekim ayında Katalonya'da yapılan tartışmalı referandum sonrası, aralarında Puigdemont ve Comin'in de olduğu çok sayıda üst düzey siyasetçi ülke dışına kaçmıştı.

AFP,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle

Önerdiğimiz linkler

Belçika Katalan lideri iade etmiyor

Belçika yargısı Katalan lider Puigdemont'un Avrupa Parlamentosu milletvekili olmasından dolayı dokunulmazlığı bulunduğu için hakkındaki tutuklama kararı ve iade talebini durdurma kararı aldı. (02.01.2020)  

İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor

İspanyol makamları Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi sürgünde biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmedi. (17.06.2019)  

Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri

Barcelona’da yüz binlerce kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı. (17.02.2019)  

Benzer içerik

Carles Puigdemont Akkreditierung EU-Parlament

Belçika Katalan lideri iade etmiyor 02.01.2020

Belçika yargısı Katalan lider Puigdemont'un Avrupa Parlamentosu milletvekili olmasından dolayı dokunulmazlığı bulunduğu için hakkındaki tutuklama kararı ve iade talebini durdurma kararı aldı.

Oriol Junqueras

İspanya'ya dokunulmazlık uyarısı 19.12.2019

Avrupa Adalet Divanı, AP milletvekili seçilen Katalan politikacının yemin ederek göreve başlamasını engelleyen İspanya’yı haksız buldu. Mahkeme dokunulmazlık hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Spanien Justiz Urteil katalonische Separatisten

Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası 14.10.2019

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Medvedev istifasını Putin'e sundu

Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Rus basınında yer alan haberlere göre Medvedev istifa dilekçesini Devlet Başkanı Putin'e sundu.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  