Protestolar gölgesinde AfD kongresi

Almanya'nın Augsburg kenti sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kongresine ev sahipliği yapıyor. Kongrede konuşan AfD'nin eş başbakanı Jörg Meuthen, partisinin mülteci politikası konusunda Avusturya, İtalya ve Macaristan'la birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Meuthen, "Çok kültürlülük, 21'inci yüzyılın en büyük ideolojik yanılgısıydı. Yakından bakanlar, bu Don Kişotvari ideolojinin nasıl üstesinden geleceğimizi görebilirler" diye konuştu.

AfD eş başkanı Alexander Gauland ise Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci krizine karşı bu hafta içerisinde vardığı anlaşmayı eleştirdi. Gauland, anlaşma için "fiyasko" değerlendirmesini yaptı.

Kongre protestolarla başladı

Augsburg'daki AfD kongresi protestoların gölgesinde başladı. Yaklaşık beş bin kişi, kongreyi protesto için Almanya'nın güneyindeki kentte buluştu.

Polis sözcüsü Katharina von Roenn kentte iki ayrı gösteri düzenlendiğini açıkladı. Büyük ölçüde barışçıl geçen eylemler sırasında iki kişinin göz yaşartıcı gaz sonucu yaralandığı belirtildi.

AfD'nin kongresi nedeniyle Augsburg'da yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yaklaşık iki bin takviye polis gücü, Bavyera eyaletindeki kente gönderildi.

Göçmen ve Avrupa Birliği karşıtı AfD, Eylül ayındaki seçimlerde yüzde 13 oy alarak federal meclise girmeyi başarmıştı. Hristiyan Birlik partilerinin Sosyal Demokratlar ile koalisyon kurması sonrası AfD şu an meclisteki en büyük muhalefet partisi konumunda.

DW,dpa/ÖA,DÇÜ

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