 Profesöre dine hakaretten idam cezası | DÜNYA | DW | 21.12.2019

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DÜNYA

Profesöre dine hakaretten idam cezası

Pakistan’da Cüneyd Hafız (33) adlı bir profesör dine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Pakistan’da bir cezaevi önünde bekleyen bir polis

Pakistan’da bir cezaevi önünde bekleyen bir polis

Pakistan'da Cüneyd Hafız (33) adlı bir profesör dine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. İdam kararını Pencap bölgesine bağlı Multan kentindeki bir mahkeme verdi. Hafız Facebook paylaşımlarında Hazreti Muhammed'e karşı aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Mart 2013'te tutuklanmıştı. Mahkemenin müvekkili hakkında "olabilecek en talihsiz" kararı verdiğini söyleyen Avukat Esad Cemal kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Mahkemede hükümeti temsil eden avukatlardan Azim Şadri kararı takdir ettiğini söylerken Ayraz Ali de kararın "doğruluğun ve haklılığın bir zaferi" olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü ise mahkeme kararının "ağır bir hukuki hata" olduğunu açıkladı. Af Örgütü'nden Rabia Mahmud yaptığı açıklamada "Cüneyd Hafız'a verilen idam cezası ağır bir hukuki hatadır, karar olağanüstü bir biçimde hayal kırıcı ve şaşırtıcıdır" dedi. "Hükümet derhal kendisini serbest bırakmalı ve hakkındaki tüm suçlamaları düşürmelidir" diyen Mahmud "Yetkili makamlar onun, ailesinin ve yasal temsilcilerinin güvenliğini garanti altına almalıdır" diye konuştu.

Cüneyd Hafız'ın avukatı Raşid Rahman 2014 yılında duruşma salonunda aldığı ölüm tehditlerinin ardından ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu'nun 2018 yılında yaptığı bir tahmine göre Pakistan'da dine hakaret suçlamasıyla idam cezası alan ve cezasının infazını bekleyen yaklaşık 40 kişi bulunuyor.

Pakistan'da ekim ayında Asia Bibi adlı Hristiyan kadın 8 yıl idam edilmeyi bekledikten sonra beraat etmişti. Karar Pakistan'da şiddetli protestolara neden olmuştu.

AFP / EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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