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Priştine

Priştine, Kosova'nın başkentidir. 200 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Priştine ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde? 29.09.2021

Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim ve Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un AB’ye tam üyelik müzakerelerinin Bulgaristan tarafından bloke edilmesi, bölgede yeni bir krize kapı araladı.
February 15, 2021*** Vetevendosje (Self-determination) party leader Albin Kurti speaks during a news conference after preliminary results of the parliamentary election in Pristina, Kosovo, February 14, 2021. REUTERS/Florion Goga

Kosova'da seçimleri Kendin Karar Al partisi kazandı 15.02.2021

Kosova'da Pazar günü yapılan erken genel seçimde ilk sonuçlara göre ipi Kendin Karar Al partisi göğüsledi. Milliyetçi-sol çizgideki partinin, yüzde 97'si sayılan oyların yüzde 48'ini aldığı açıklandı.

Kosova: Dağlardan gelen organik bal 07.12.2020

Kereste hırsızlığı ve kirlilik, Kosova'daki Sharr Ulusal Parkı'nda bulunan vaşak ve ayı gibi nadir türleri olumsuz etkiliyor. Arıcı Shqipe Shala, çevre bilincini artırmak istiyor - bu çerçevede eşiyle birlikte 150 kovanla organik bal üretiyor.
13.07.2020, Niederlande, Den Haag: Hashim Thaci, Präsident des Kosovo, spricht bei seiner Ankunft am Gericht mit Vertreterinnen und Vertretern der Presse. Thaci ist beim Kosovo-Gericht in Den Haag mit den Anklägern zusammen gekommen, um sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu stellen. Gut 20 Jahre nach den schweren Verbrechen im Kosovo-Krieg hatte der Sonderankläger im Juni gegen Thaci Anklage wegen schwerer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben. Thaci hat sich angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der schweren Kriegsverbrechen selbstsicher präsentiert. Foto: Phil Nijhuis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi istifa etti 05.11.2020

Lahey'de savaş suçu işlediği suçlamasıyla hakkında dava açılan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, mahkemeye cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkmak istemediğini belirterek görevinden istifa etti.
President Donald Trump speaks after participating in a signing ceremony with Serbian President Aleksandar Vucic, seated left, and Kosovar Prime Minister Avdullah Hoti, seated right, in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 4, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyacak 04.09.2020

ABD Başkanı Donald Trump Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.
Teststellen vom DRK und der Firma Centogene für Rückkehrende Urlauber. Stichwörte: Corona, Coronatest, Centogene, DRK, Frankfurter Flughafen.

Almanya'da yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor 19.08.2020

Almanya'da yurt dışında enfekte olup koronavirüsü ülkeye taşıyanların oranı yüzde 40'a yaklaştı. Muhtemel menşe ülkeler arasında Türkiye ve Kosova öne çıkıyor.
(FILES) In this file photo taken on September 21, 2014, a protester holds up a sign reading Genocide denier outside the Nationaltheatret in Oslo, as Austrian novelist and playwright Peter Handke arrives to be awarded with the International Ibsen Award 2014. - Peter Handke was awarded the 2019 Nobel Literature Prize on October 10, 2019. (Photo by Fredrik Varfjell / NTB SCANPIX / AFP)

Arnavutluk, Kosova ve Türkiye'den Nobel boykotu 09.12.2019

Türkiye, Arnavutluk ve Kosova, eski Sırp lider Slobodan Miloşeviç'e destek verdiği için eleştirilen, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Avusturya'lı yazar Peter Handke için yapılacak törene katılmayacaklarını açıkladı.

Kosova Başbakanı Haradinay savaş suçu işledi mi? 08.09.2019

Kosova Geçici Başbakanı Ramuş Haradinay savaş suçu işlediği şüphesi altında bulunuyor. Haradinay’ın savaş tutsaklarının organlarıyla ticaret yaptığı iddia ediliyor. Haradinay, Temmuz ayında savaş suçu şüphelisi olarak üçüncü kez Lahey’de ifadeye çağrıldı.
PRISTINA, KOSOVO - FEBRUARY 17: Prime Minister of Kosovo Ramush Haradinaj speaks during a session at the parliament of Kosovo within the celebrations of the 11th anniversary of independence of Kosovo in Pristina, Kosovo on February 17, 2019. Erkin Keci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti 19.07.2019

Savaş suçu şüphelisi olarak Lahey’de ifadeye çağrılan Kosova Başbakanı Haradinaj “sade bir yurttaş” olarak ifade vermek istediğini açıklayarak istifa etti.
28.04.2019 Spanish Prime Minister and Socialist Party candidate Pedro Sanchez gestures to supporters gathered at the party headquarters waiting for results of the general election in Madrid, Sunday, April 28, 2019. Spain's governing Socialists won the country's national election Sunday but will need the backing of smaller parties to stay in power, while a far-right party rode a groundswell of support to enter the lower house of parliament for the first time in four decades, provisional results showed. (AP Photo/Andrea Comas)

"İspanya’da toplumsal bütünlük tehlikede" 30.04.2019

İspanya seçimlerinin sonuçları, Berlin’deki Batı Balkan zirvesi ve Almanya’nın askeri harcamaları bugün Alman basınında öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Mitarbeiter des Auswärtigen Amts mühen sich am 28.08.2014 bei der Westbalkan-Konferenz in Berlin vor dem Gruppenbild der Außenminister mit den wehenden Fahnen, die umzukippen drohen. Bei der Konferenz mit den Regierungschefs, Außenministern und Wirtschaftsministern der sechs Staaten des westlichen Balkans sowie Kroatiens und Sloweniens in Berlin, sollen offene Fragen in der Region aufgegriffen, die Zusammenarbeit der Länder untereinander gestärkt und die Annäherung an Europa behandelt werden. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa |

Berlin'de Batı Balkan zirvesi 29.04.2019

Berlin'de Almanya ve Fransa öncülüğünde düzenlenecek Balkan zirvesinin gündeminde Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin artan nüfuzu, bölge ülkelerinin AB üyelik süreci ve Sırbistan-Kosova anlaşmazlığı öne çıkıyor.
Members of the Kosovo Security Force (KSF) march during a ceremony in Pristina on March 5, 2018, marking the 20th anniversary of the killing of Kosovo Liberation Army (KLA) founding member and commander Adem Jashari. Jashari was among 45 members of his family killed by Serb security forces in the village of Prekaz some 40 km west of the Kosovo capital Pristina, sparking a full-blown rebel insurgency. / AFP PHOTO / Armend NIMANI (Photo credit should read ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images)

Sırbistan'dan Kosova'ya askeri müdahale tehdidi 14.12.2018

2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'da meclis, Kosova ordusu kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. NATO bu adımın zamanlamasını eleştirirken Sırbistan'dan müdahale tehdidi geldi.
Members of the Kosovo Security Force (KSF) march during a ceremony in Pristina on March 5, 2018, marking the 20th anniversary of the killing of Kosovo Liberation Army (KLA) founding member and commander Adem Jashari. Jashari was among 45 members of his family killed by Serb security forces in the village of Prekaz some 40 km west of the Kosovo capital Pristina, sparking a full-blown rebel insurgency. / AFP PHOTO / Armend NIMANI (Photo credit should read ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images)

Sırbistan’dan "Kosova ordusu" uyarısı 13.12.2018

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ulusal ordusunun kurulması yönündeki yasa tasarısının meclis oylaması öncesinde Kosova’ya uyarıda bulundu. Vucic, ordunun kurulmasını “yeni bir provokasyon” olarak nitelendirdi.
17.02.2016 *** Members of Kosovo Security Forces (KSF) march during a celebration marking the eighth anniversary of Kosovo's declaration of independence from Serbia, in Pristina February 17, 2016. REUTERS/Marko Djurica © Reuters/M. Djurica

Kosova ordu kurmak için harekete geçti 18.10.2018

Kosova'da meclis, Kosova Güvenlik Güçlerinin orduya dönüştürülmesi için hazırlanan tasarıya ilk onayı verdi. Sırbistan'dan ordu hamlesine tepki geldi.

Macedonian protestors during a demonstration against the name agreement between Greece and Macedonia in Skopje.  After signing the name deal large demonstration took place both in Macedonia and Greece.  Stichwort: Mazedoniens Referendum Copyright: Dimitris Tosidis, DW

"Referandumda kullanılacak her oy önemli" 29.09.2018

Makedonya’da isim değişikliği referandumu öncesinde AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn DW’nin sorularını yanıtladı. Hahn referandumun Makedonyalılar için bir fırsat olduğunu söyledi.
Koran in der Penzberger Moschee. Penzberg, 24.06.2017 | Verwendung weltweit

Kosova'da hapisteki cihatçılara din dersi 11.05.2018

Kosova'da cezaevlerindeki cihatçılara yönelik "radikallikten arındırma" programı başlatılıyor. Program kapsamında görevlendirilen imamlar radikallik konusunda bilinçlenmeleri için tutuklulara din dersleri verecek.
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