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Priştine, Kosova'nın başkentidir. 200 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.
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Kosova Geçici Başbakanı Ramuş Haradinay savaş suçu işlediği şüphesi altında bulunuyor. Haradinay’ın savaş tutsaklarının organlarıyla ticaret yaptığı iddia ediliyor. Haradinay, Temmuz ayında savaş suçu şüphelisi olarak üçüncü kez Lahey’de ifadeye çağrıldı.