Popülaritesini artıran başkan: Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart seçimlerinde zafer kazanmasının ardından mazbatasını alalı bugün tam bir yıl oldu. Geçen bir yıl içinde popülaritesini artıran Yavaş, Ankara'da koronavirüsle ilgili aldığı önlemlerle de öne çıktı.

1999-2009 yılları arasında Ankara'nın Beypazarı ilçesinin belediye başkanlığını yaparak ilçenin turizme açılmasını sağlayan Yavaş, 2009 ve 2014 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak iki seçimi de kaybetmişti.

Hukukçu ve ülkücü kökenli olan Yavaş, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 50,61'lik oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

Uzmanlara göre Yavaş’ın oy oranı geçen bir yıl içindeki çalışmalarıyla artık bu rakamın daha ilerisinde. Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak da Yavaş’ın “günlük polemiklere girmeme ve işe odaklanma" stratejisi gösteriliyor.

Kadir Has Üniversitesi’nin bin kişiyle 25 Kasım–13 Aralık 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşerek yaptığı ankette Yavaş en başarılı belediye başkanı olarak gösterilmişti.

Kulat: Yavaş'ın oy oranı artışta

MAK Araştırma’nın sahibi Mehmet Ali Kulat, DW Türkçe’ye değerlendirmesinde Ankara ile ilgili en son bundan birkaç ay önce bir anket yaptıklarını söyleyerek bu ankette Yavaş’ın oy oranının geçen seçimde aldığının daha üstünde çıktığını belirtiyor. Kulat, bunun ne anlama geldiğini ise şöyle anlatıyor:

“Normalde bir belediye başkanı ilk yılında genelde 2-3 puan kaybeder. Çünkü beklentiler çok yüksektir ve belediyeyi yeni tanımıştır. Bu nedenle ilk yılında bir belediye başkanı aldığı oy oranını eğer korursa biz onu başarılı sayarız. Ama Mansur Yavaş’ın desteği anketlerimizde aldığı oydan 4-5 puan yüksek çıktı.”

Yavaş’ın daha önceki iki adaylığı sırasında şehrin sorunlarını iyi çalıştığına ve MHP ve CHP’den adaylıkları sayesinde çeşitli kesimlerden vatandaşı iyi tanıdığına da işaret eden Kulat, “Mansur Bey’in en büyük avantajı işine odaklı çalışması… Ayrıca insan odaklı bir başkan; insanlara dokunuyor ve ulaşılabilirliğini de koruyor” diyor.

Uzmanlara göre Yavaş’ın bir diğer avantajı da vatandaşlarca Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanlarından Melih Gökçek’in dönemi ile karşılaştırılması. Gökçek’in Ankara’da çeşitli kesimlerce şikayet edilen bir isim olması nedeniyle Yavaş’ın icraatlarının daha ön plana çıktığı belirtiliyor.

Sarı: Yavaş belediye başkanı gibi davranıyor

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı da Yavaş’ın belediyecilik tarzının başarılı bulunduğu görüşüne katılarak kendilerinin yaptığı anketlerin de bunu gösterdiğini belirtiyor.

“Bu başarıdaki en büyük etken Yavaş seçim öncesi verdiği sözleri tutuyor ve yerine getirmeye çalışıyor. Halkın tarafında olması da çok önemli” diyen Sarı, Yavaş’ın çalışmalarının halk nezdinde olumlu algılandığını ve sadece Ankara değil Türkiye genelinde beğeni topladığını söylüyor.

Yavaş, mazbatasının almasının ardından vaatleri arasında yer alan “şeffaf belediyecilik” hedefi doğrultusunda Belediye Meclis toplantıları ve ihaleleri vatandaşların da izleyebilmesi için canlı yayınlamaya başlamış ve belediyedeki çok sayıda lüks arabayı satarak tasarruf dönemini başlatmıştı.

Sarı, Yavaş’ın Türkiye siyaseti ile ilgili günlük polemiklere girmediğine ancak Ankara ile ilgili olanlarda da çekimser davranmadığını ifade ederek, şunları ekliyor:

“Yavaş, tamamen bir belediye başkanı gibi davranıyor. Siyasi polemiklere girmemesi kendi açısından çok iyi çünkü her kesime seslenebilen birisi oldu. CHP seçmenlerinin kafasında eski siyasi geçmişi nedeniyle bir soru işareti vardı, şimdi bunun da kalkmış olduğunu görebiliyoruz.”

Koronavirüs salgını ile mücadele

Kulat, salgın nedeniyle telefonla yaptıkları ancak sonuçları henüz açıklanmayan son anketlerinde vatandaşa bu dönemde en başarılı buldukları siyasetçileri sorduklarını ifade ederek Yavaş’ın bu isimler arasında üst sıralarda yer aldığını belirtiyor.

Kulat bunda Yavaş'ın Ankara'da koronavirüse karşı başlattığı yardımların etkisi olabileceğine işaret ediyor. Yavaş, salgının başlamasıyla "6 Milyon Tek Yürek” adlı bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Ancak İçişleri Bakanlığı, belediyelerin başlattıkları yardım kampanyalarının yasal olmadığına dair genelge yayımlamış, Vakıfbank da CHP’li belediyelerin hesaplarını bloke etmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi de dahil CHP’li belediyeler de konuyu yargıya taşımış durumda.

Gülsen Solaker

©️ Deutsche Welle Türkçe