 Pompeo′nun Suudi Arabistan ziyaretinin gündemi Kaşıkçı | DÜNYA | DW | 14.01.2019

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DÜNYA

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin gündemi Kaşıkçı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana ülkeye yaptığı ilk ziyarette Pompeo'nun cinayetin sorumlulularının bulunması için baskıyı arttırması bekleniyor.

Saudi Arabien Riad Ankunft Mike Pompeo (Reuters/A. Caballero-Reynolds)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı  Mike Pompeo'nun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üzerinde sorumluların bulunması için baskıyı arttıracağı bildirildi.

Pompeo Katar'da yaptığı açıklamada "Veliaht Prens ve Suudilerle Cemal Kaşıkçı'nın kabul edilemez cinayeti ile ilgili olarak hesap verme sorumluluğunun tam olarak sağlandığı konusunda görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr ve Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile görüşerek Suudi Arabistan'ın cinayeti araştırmaya devam etmesini istedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler Kaşıkçı cinayetinden sonra ABD Senatosu’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarıyı kabul etmesinin ardından zor bir döneme girdi. Pompeo Riyad'ı Amman, Kahire, Abu Dabi ve Doha'yı da ieçeren kapsamlı bir bölge turu kapsamında ziyaret ediyor.

Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Başkonsolosluğu'na girerken görülmüştü. Washington Post yazarı olan gazetecinin konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceği iddialarını uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmişti.

Cesedi halen bulunamayan Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da açılan davada beş Suudi yetkilinin idamı isteniyor. Riyad yönetimi, cinayetin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği iddialarını ise reddediyor. Cinayetin ardından Krallık uluslararası toplumun yoğun baskısı ile karşı karşıya kaldı.

AFP, DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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