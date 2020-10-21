 Pompeo′nun görüşmeleri sonuç vermedi, Dağlık Karabağ′da çatışmalar sürüyor | DÜNYA | DW | 24.10.2020

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DÜNYA

Pompeo'nun görüşmeleri sonuç vermedi, Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanması amacıyla Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Washington'da ayrı ayrı görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin yaklaşık birer saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada Pompeo'nun her iki bakana da "şiddetin sona erdirilmesi ve sivillerin korunmasının önemini vurguladığı" belirtildi.

Pompeo ABD'nin sorunun "güç kullanımı ya da tehdidi olmadan, toprak bütünlüğü ve halkların eşit hakları ve kendi kaderini tayini" temelinde çözümünden yana olduğunu ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Pompeo (sağda)

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Pompeo (sağda)

Taraflar birbirini suçladı

Bayramov ise Pompeo'ya Dağlık Karabağ'daki "Ermeni işgalinin sona ermesi gerektiğini" söyledi. Bayramov Azerbaycan'ın siyasi çözüme ve müzakerelere açık olduğunu ifade ederek "Ermenistan anlamlı müzakerelerden kaçınmayı durdurmalı ve kalıcı barışı tercih etmeli" diye konuştu.

Azerbaycan'ın saldırganlık içinde olduğunu ileri süren Mnatsakanyan ise "Azerbaycan tarafının saldırganlığı Türkiye'nin doğrudan müdahalesiyle, doğrudan askeri teknik desteği, bölgeden askeri teröristlerin ithal edilmesiyle gerçekleşiyor" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da çatışmaların Cumartesi günü de devam ettiği belirtiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bölge içinde ve çevresinde çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi ise Azerbaycan güçlerini Stepanakert/Hankendi kentini top ateşini tutmakla suçladı. Bu iddia Bakü tarafından yalanlandı.

Rusya arabulucuğunda daha önce taraflar arasında iki kez sağlanan ateşkes kısa sürede bozulmuştu. Azerbaycan tarafı kendi egemenlik sahası içinde bulunan toprakları geri aldığını ve İran ile sınırı tekrar kontrolüne geçirdiğini söylüyor. Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi ise bu iddiayı reddediyor.

Aliyev'den Le Figaro'ya açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransız Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada müzakerelere açık olduklarını söyleyerek savaştan Ermenistan'ı sorumlu tuttu. "Hatta bugün durmaya hazırız" diyen Aliyev "Ancak maalesef Ermenistan ateşkesi ciddi bir biçimde ihlal etti. Onlar durmazsa işgal altındaaki tüm toprakları özgürleştirme hedefiyle sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

Cuma günü yapılacak görüşmeler öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çatışmanın bu aşamasında diplomatik bir çözüm bulunamayacağını Aliyev ise bir barış ihtimalinin "oldukça uzak" olduğunu söylemişti.

Dağlık Karabağ'da 1991-1994 yılları arasındaki çatışmalarda 30 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Reuters, AFP / EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe

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