 Pompeo′dan İsrail′e Suriye güvencesi | DÜNYA | DW | 02.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Pompeo'dan İsrail'e Suriye güvencesi

Suriye'den çekilme planı kararı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gündemindeydi. Pompeo kararın ABD'nin İsrail'le işbirliğinde değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Israel Tel Aviv Mike Pompeo bei Benjamin Netanjahu (picture-alliance/AA/GPO/H. Zach)

ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının Washington'ın İsrail'i destekleme ve koruma politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun göreve gelişi için düzenlenen tören kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Pompeo, İsrail'e Suriye konusunda taahütte bulundu.

Pompeo, "Başkan tarafından Suriye konusunda alınan karar, bu yönetimin İsrail'le birlikte çalışmasında hiçbir şekilde değişikliğe neden olmayacaktır" dedi.

IŞİD'le mücadele operasyonlarının sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "İran'ın saldırganlığı ile mücadeleye, İsrail'i korumaya yönelik bağlılığımız sürüyor" diye konuştu.

Netanyahu: Görüşülecek çok konu var

Netanyahu ise "Görüşmemiz gereken çok konu var. İsrail'in ABD ile yoğun işbirliğini ele alacağız. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası ortaya çıkan soruları da irdeleyeceğiz" sözleri ile görüşmeye ilişkin basına bilgi verdi. 

Görüşme sonrası konuşan ABD'li bir yetkili ise Pompeo ve Netanyahu'nun İran'ın İsrail'e ve bölgenin güvenliğine oluşturduğu tehdidi ele aldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Twitter üzerinden açıkladığı ani bir kararla Suriye'deki Amerikan askerlerini çekeceğini duyurdurmuştu. ABD'nin kararı sonrası Netanyahu, İran'ın Suriye'de askeri varlık kurma çabalarına karşı durmayı sürdüreklerini dile getirmişti.

ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararı, Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarında 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.

AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump Suriye'den asker çekme kararını savundu

Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, "Benim yaptığımı başkası yapsa ulusal kahraman olurdu" dedi. (31.12.2018)  

Suriye'deki iç savaşta en az ölü sayısı 2018'de

Suriye'de en düşük can kaybının 2018'de yaşandığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre 2018'de 19 binden fazla insan öldü. Ölenlerin bin 437'sini çocuklar oluşturuyor. (31.12.2018)  

2019’da Donald Trump’ı neler bekliyor?

ABD'li profesör Allan Lichtman'a göre Donald Trump'ı 2019'da zor bir yıl bekliyor. Lichtman, Trump'ın koltuğunu korumak için zor bir sınav vereceği görüşünde. (31.12.2018)  

Benzer içerik

Benjamin Netanjahu in Frankreich

İsrail: ABD askeri çekilse de İran'la mücadele sürecek 23.12.2018

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin, bölgedeki politikalarını değiştirmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini eleştiren Netanyahu’yu “ zalimlerin sesi” olmakla suçladı.

Mike Pompeo spricht mit Reportern im United Nations Hauptsitz

Washington'dan Irak'a IŞİD güvencesi 22.12.2018

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD'le mücadele konusunda Bağdat'a güvence verdi. İran da ABD'nin bölgedeki varlığını "mantıksız" sözleriyle değerlendirdi.

Russland Wladimir Putin & Baschar al-Assad in Sotschi

Rusya Suriye rejimi için devrede 28.12.2018

ABD'nin çekilmesi, Türkiye'nin ertelenen harekâtı, YPG'nin Şam'a "bizi koruyun" çağrısı ve Suriye ordusunun Menbiç'e girmesi… Suriye'deki iç savaş yeni bir dönemece girerken, Rusya'nın artan etkisini uzmanlarla konuştuk.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Brezilya'da Bolsonaro dönemi: Sol ideolojiyle mücadele başlıyor

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro göreve başladı. Bolsonaro, yolsuzluk ve sol ideolojiyle mücadele edeceğini duyurdu ve "iyi vatandaşların" korunması için silaha erişimin kolaylaşacağını belirtti.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  