 Pompeo Türkiye ile anlaşma konusunda ″iyimser″ | DÜNYA | DW | 12.01.2019

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DÜNYA

Pompeo Türkiye ile anlaşma konusunda "iyimser"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hem Türkiye'nin kendini "teröristlere karşı savunmasını" hem de Suriyeli Kürtlerin korunmasını sağlayacak bir yol bulunabileceğine dair "iyimser" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Abu Dabi'de Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Türklerin ülkelerini teröristlere karşı savunmalarına" imkân tanırken Suriyeli Kürtlerin de korunmasını sağlayacak bir yol bulunabileceğine inandığını söyledi.

Pompeo, "Türk halkı ve Erdoğan'ın ülkelerini teröristlerden koruma hakkını teslim ediyoruz. Aynı zamanda terörist olmayanların, bunca zaman bizimle beraber savaşanların da korunmayı hak ettiğini biliyoruz. Her ikisini başaran bir sonuca ulaşabileceğimize eminiz: Türklerin meşru terör tehditlerinden korunması ve Türkiye'ye yönelik terör riski teşkil etmeyen halklara karşı olası ciddi risklerin önüne geçilmesi" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ile bu konuyu ele aldıklarını söyleyen ABD'li bakan, Türkiye ile Suriyeli Kürtlerin durumu konusunda çözüme kavuşturulması gereken çok sayıda detay bulunduğunu ancak "iyi bir sonuca" ulaşılabileceğine dair "iyimser" olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini çekme kararının, bir "taktik değişikliği" olduğunu, bunun da Amerikan ordusunun IŞİD ve İran'la mücadele kapasitesini etkilemeyeceğini belirtti.

Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi

Pompeo ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı bildirilmişti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bazı bölgelere operasyon hazırlığında. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görülen YPG, uzun süre ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki en büyük ortaklarından biriydi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suriyeli Kürtlerin olası bir Türkiye operasyonuna yönelik endişelerini artırmıştı.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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