Pompeo: Güvenli bölge tüm tarafları korumalı

Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında gerginliğin tırmandığı Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kurulması önerisinde bulunan ABD'den bu konuya dair yeni bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın güvenli bölge önerisiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Pompeo, "Hem IŞİD'e karşı bizle birlikte savaşan halkların güvenliğinin sağlandığından hem de Suriye kaynaklı teröristlerin Türkiye'ye saldıramayacağından emin olmak istiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Tüm taraflar için güvenli bir sınır istiyoruz" ifadesini kullandı. Pompeo, ABD'nin böyle bir "güvenli bölge" konusunda ilgili tüm taraflarla görüştüğünü belirtti. Pompeo, "Bir boşluk yaratabilirsek... Bir tampon bölge diyelim... Bu boşluğu yaratabilir ve doğru güvenlik düzenlemelerini yapabilirsek; bu, bölgedeki herkes için iyi bir şey olacak" diye konuştu.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ve Kürt güçler arasında güvenli bölge kurulması için yaptığı çağrının, Washington'ın Ankara ile sürdürdüğü görüşmelerdeki hedefiyle tutarlı olduğunu sözlerine ekledi.

Trump, Pazar günü attığı tweet'te, Türkiye'nin Suriye'deki "Kürtleri vurması" hâlinde ABD tarafından "ekonomik açıdan harap edileceğini" belirtmişti. "Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemediklerini" söyleyen Trump, Suriye'de 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını ifade etmiş ancak bu konuda başka bir detay vermemişti.

Çavuşoğlu: Karşı değiliz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Trump'ın dile getirdiği güvenli bölge planıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, söz konusu fikrin ABD'ye değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyledi.

Ankara'da Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Bu, Cumhurbaşkanımızın sadece ABD değil, tüm Avrupalılara teklifidir. Ruslar da dâhil. Suriye ile ilgilenen herkesle yaptığımız görüşmelerde biz bunu gündeme getirdik. Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. 'Havadan burayı korumak mümkün olmaz, nasıl olacak' gibi bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Şimdi Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Biz bu fikre karşı değiliz" dedi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bazı bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlığında. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görülen YPG, uzun süre ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki en büyük ortaklarından biriydi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suriyeli Kürtlerin olası bir Türkiye operasyonuna yönelik endişelerini artırmıştı.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,AÜ

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