 Pompeo: ABD İran′la savaş peşinde değil | DÜNYA | DW | 14.05.2019

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DÜNYA

Pompeo: ABD İran'la savaş peşinde değil

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada İran'la gerginliğe değindi. Pompeo, ABD'nin İran'la savaş peşinde olmadığını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Rusya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Soçi kentinde bir araya geldi. Lavrov'la yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada Pompeo, Washington'ın Tahran'la savaş istemediğini ancak İran üzerinde baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

"Esasen İran'la savaş peşinde değiliz" diyen Pompeo, Amerika'nın çıkarlarının hedef alınması durumunda uygun bir şekilde cevap verileceği mesajını İranlılara verdiklerini söyledi. "İran'ın normal bir ülke gibi davranmasını bekliyoruz" diyen Pompeo, İran'ın Yemen'de Husi savaşçılara olan desteğini de eleştirdi. Pompeo, "Husiler, Rusların ve Amerikalıların seyahat ettiği bölgelere füze saldırısı düzenliyor. Bu füzelerle kolayca bir Rus'un ya da Amerikalı'nın ölümüne neden olabilirler" diye konuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderileceği yönündeki haberin doğru olmadığını açıkladı. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney'den de "ABD ile bir savaş olmayacak" açıklaması geldi. (14.05.2019)

ABD ile gerginliğe neden olan S-400'lerde erteleme seçeneğinin Ankara tarafından değerlendirildiği öne sürüldü. Reuters, ABD'nin talebi üzerine konuyu Ankara'nın ele aldığını duyurdu. (13.05.2019)

Tahran yönetimi, kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli sözleşmedeki yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını duyurdu. İran'ın karara ilişkin mektubu anlaşmanın taraflarına gönderildi. (08.05.2019)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise gerginliğin "askeri bir senaryo"ya dönüşmemesi için Moskova'nın çalışacağını söyledi. "Umarım aklıselim galip gelir" diyen Lavrov, ABD'nin Ortadoğu'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği yönünde çıkan haberleri de değerlendirdi. Lavrov, haberin yalan olmasını umduklarını söyledi.

Lavrov ve Pompeo'nun açıklamaları, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırdığı bir dönemde geldi. ABD, Basra Körfezi'ne savaş gemisi, nükleer kapasiteye sahip B-52 bombardıman uçağı göndermişti. New York Times gazetesi ise ABD'nin Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeyi içeren bir planı değerlendirdiğini duyurmuş, ABD Başkanı Donald Trump iddiayı yalanlamıştı.

Rusya'ya seçim uyarısı

Pompeo-Lavrov görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gündeme gelen konulardan birisi de Rusya'nın 2016 yılında ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar oldu. 2020'de yapılacak seçimler konusunda uyaran Pompeo, "Amerikan seçimlerine müdahale kabul edilemez. Eğer Rusya 2020'de müdahil olursa, bu ilişkilerimizi olduğundan kötü bir yere götürür" diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya'nın ABD seçimlerimlerine karıştığı yönündeki iddiaları reddederek, "Gerçekler, bu konuyu şişirenlerin elinde kanıt olmadığını gösteriyor" dedi.

ABD'de yaklaşık iki yıl süren soruşturma sonucu yayınlanan rapor, Trump'ın seçimler için Rusya ile işbirliği yaptığına dair bir sonuca varmamıştı.

Putin'den ABD'ye zeytindalı

Pompeo, Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin'in görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ABD'deki seçimlere müdahil olmadıklarını bir kez daha dile getirdi. Putin ayrıca Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediği yönünde bir izlenim aldığını söyledi. Trump'la yakın zamanda bir telefon görüşme yapan Putin, "Biz defalarca ilişkileri tamamen iyileştirmek istediğimizi dile getirdik. Umarım bunun gerçekleşmesi için gerekli koşullar yaratılır" dedi.

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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