 Polonya’daki “LGBT’siz bölge” ısrarı gerilimi tırmandırıyor | Avrupa | DW | 19.08.2021

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Avrupa

Polonya’daki “LGBT’siz bölge” ısrarı gerilimi tırmandırıyor

Polonya’daki “LGBT’siz bölge” ısrarı gerilimi tırmandırıyor. AB’de homofobik ve ayrımcı olarak nitelendirilen uygulama, bölgenin 2 milyar 500 euroluk AB fonundan mahrum bırakılmasına yol açabilir.

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Polonya'nın Malopolska Bölgesi Konseyi'nde, "LGBT'siz bölge” ilanının yürürlükten kaldırılması için muhalefet tarafından verilen önerge bugün yapılan oylamada reddedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) "kaynaklar kesilir” uyarısına rağmen "LGBT'siz bölge” ısrarından vazgeçmeyen Malopolska bölgesi, milyarlık yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

AB uyarmıştı

AB yazılı olarak ilettiği uyarısında, 2019 yılının Eylül ayında yapılan "LGBT'siz bölge” ilanı geri alınmadığı takdirde, AB'nin sağladığı 2 milyar 500 milyon euro tutarındaki fonun kesileceğini bildirmişti.

Ancak buna rağmen bugün yapılan oylamada bu karardan geri adım atılmasını sağlayacak çoğunluk, iktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partililerin (PiS) red oyu nedeniyle sağlanamadı.

Sol görüşlü ve daha önce eşcinsel olduğunu açıklamış olan Polonyalı Avrupa Parlamentosu milletvekili Robert Biedron, "Bir kez daha, PİS'in nefret ve öfkesinin, yurttaşların çıkarından daha önem taşıdığına tanık oluyoruz, bu kararın en ağır bedelini ise yurttaşlar ödeceyecek” açıklamasını yaptı.

"Yeniden kaleme alabiliriz”

Malopolska Bölgesi Konseyi'nin lideri Jan Duda ise oylama sonucu için, "2019'da söylenmiş olanları öyle kolayca inkar edemeyiz” açıklamasını yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda'nın babası olan Jan Duda, aynı zamanda 2019 yılındaki deklarasyonun "yanlış anlaşıldığını” ve metnin yeniden kaleme alınabileceğini de savundu.

Polonya'daki muhafazakar dindar kesimler, eşcinsellere karşı olmadıklarını, "LGBT ideolojisine” itiraz ettiklerini, bunun "Hristiyanların değerlerine tehdit oluşturduğunu” iddia ediyor.

Polen | LGBT Marsch in Krakow

Muhafazakar milliyetçi bir hükümetin iş başında olduğu, nüfusun çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu Polonya'da, LGBTİK (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks, Kuir) bireyleri hedef alan tartışmalar ve uygulamalar uzun süredir devam ediyor.

Polonya'da yüze yakın yerel yönetim, "LGBT'siz bölge” ilan etmiş, iktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) de AB'yi, "Polonya'nın gelenek ve değerlerine aykırı LGBT ideolojisini beslemek” ile suçlamıştı.

AB'de gerilime yol açıyor

Polonya'da yaşanan gelişmeler AB'de gerilimi tırmandırıyor. AB Komisyonu, "LGBT'siz bölgelerin” AB'nin değerlerini ve hukukunu ihlal ettiği uyarısında bulunurken, Polonya Hükümeti, ülkede ayrımcılığa yol açan kanunlar olmadığını söylüyor.

Mart ayında Avrupa Parlamentosu'nda AB'yi LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan eden bir karar kabul edilmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP'deki oylama öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kendin olmak ideoloji değildir. Kimliğindir. Onu kimse senden alamaz" diyerek "AB evindir. AB, LGBTİK özgür bölgesidir" mesajını vermişti.

Reuters /DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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