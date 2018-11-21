 Polonya’da tartışmalı yargı yasası iptal | AVRUPA | DW | 18.12.2018

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AVRUPA

Polonya’da tartışmalı yargı yasası iptal

Polonya’da yargı bağımsızlığını hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen yargı reformu kısmen iptal oldu. Avrupa Adalet Divanı da yasanın iptal edilmesi gerektiği yönündeki kararı onamıştı.

Polen | Georgette Mosbacher und Andrzej Duda (picture-alliance/dpa/AP Photo/W. Strozyk)

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, sağcı hükümetin tartışmalı yargı reformunu kısmen iptal edecek yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu. Duda'nın imzaladığı yasa, Yüksek Mahkeme hâkimlerinin emeklilik yaşının düşürülmesini öngören uygulamayı iptal ediyor. Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı da bu yasanın "derhal askıya alınması” gerektiği yönünde 19 Ekim tarihinde aldığı ihtiyati tedbir kararını dün onamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da geçen temmuz ayında yürürlüğe giren yasa, Yüksek Mahkeme hâkimlerinin emeklilik yaşının 70'ten 65'e düşürülmesini öngörüyordu. Mahkeme bünyesindeki 73 hâkimin başkan Malgorzata Gersdorf dâhil yaklaşık üçte birini zorunlu emekliliğe iten yasa yargı bağımsızlığını hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Avrupa Birliği Komisyonu da, yasanın incelenmesi talebiyle Avrupa Adalet Divanı'na gitmişti.

Hâkimler tekrar işbaşı yapmıştı

Polonya anayasasına göre altı yıllık görev süresinin 2020'ye kadar sürdüğünü belirterek Yüksek Mahkeme Başkanlığı'ndan ayrılmayı reddeden Gersdorf, Avrupa Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararından birkaç gün sonra hükümetin yürürlüğe soktuğu yasa nedeniyle emekliye ayrılmak zorunda kalan 23 hâkimi görevlerine geri dönmeye çağırmış, hâkimler bu çağrının ardından tekrar işbaşı yapmıştı.

Daha fazlasını okumak içim: Polonya yargıçları erken emekli edemeyecek

Polonya AB içindeki oy hakkını kaybedebilir

Polonya Parlamentosu, Kasım ayında tartışmalı yargı reformunun değiştirilmesi yönünde karar almıştı. Devlet Başkanı Duda'nın ise yasayı imzalayarak yürürlüğe sokması için Polonya yasalarına göre pazartesi gece yarısına kadar vakti bulunuyordu.

Polonya'daki reform, yargı bağımsızlığını sekteye uğrattığı endişesiyle uzun süredir Avrupa Birliği yetkilileri ve insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oluyor. Polonya, yargı sisteminde daha önce yaptığı değişiklikler yüzünden 2017'de Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bir başka hukuki süreç nedeniyle AB içindeki oy hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

AFP / AÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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