 Polonya’da seçimi Duda kazandı | AVRUPA | DW | 13.07.2020

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AVRUPA

Polonya’da seçimi Duda kazandı

Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi muhafazakâr Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oldu. Duda’nın seçilmesinin ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerine büyük etkisi olması bekleniyor.

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İkinci görev süresi için yarıştığı seçimlerin ilk turunda mutlak çoğunluğu kazanamayan Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün yapılan ikinci turda seçimi kazandı. Polonya Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Duda’nın oyların yüzde 51,2'sini aldığı belirtildi.

Polonya Seçim Kurulu'nun düzenlediği basın toplantısında konuşan kurul üyesi Sylwester Marciniak, oyların yüzde 99,8’inin sayıldığını, geri kalan oyların da sonucu değiştirmeyeceğini kaydetti. Kurul seçime katılımın da yüzde 68,12 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini açıkladı.

İktidardaki milliyetçi muhafazakar Hak ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın seçilmesi, hükümetin muhafazakar gündemini uygulamasının da yolunu açmış olacak. Avrupa Birliği'nin (AB) antidemokratik olarak tanımladığı yargı reformu da hükümetin ajandasında yer alıyor.

Duda zafer ilan etti

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından dün akşam bir zafer konuşması yapan Duda, eşi ve kızının eşliğinde Polonya bayrakları sallayan destekçilerine seslenerek "Şimdilik sadece sandık çıkış anketlerine göre olsa da zaferimden dolayı mutluyum" dedi. Duda sözlerini "Polonya çok yaşa!” şeklinde sürdürdü.

Polen I Präsidentschaftswahl I Andrzej Duda Sieger

Duda’nın rakibi Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise oyların yüzde 48,8‘ini aldığı bildirildi. Polonya'nın AB'ye katılım sürecinde de rol oynayan Trzaskowski, ülkenin AB ile ilişkilerini düzeltmeyi vadediyordu ve seçilmesi halinde hukukun üstünlüğüne aykırı uygulamaları veto etmesi bekleniyordu.

Trzaskowski ise destekçilerine seslenerek "Polonya tarihinde sonuçlar hiç bu kadar yakın olmamıştı. Oyumuzun gücünü hiç bu kadar hissetmemiştik” dedi.

Analistler, seçim sonuçlarının birbirine yakın çıkması durumunda sonuçların Yüksek Mahkeme'ye taşınabileceğini söylemişti.

Seçimden önce yapılan anketler da iki adayın başa baş gittiğini gösteriyordu.

Polonya'da Mayıs ayı başında planlanan seçim koronavirüs salgını ve yasal bazı sorunlar nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, seçimlerin ilk turunda mutlak çoğunluğu kazanamamıştı. İlk turda elenen dokuz cumhurbaşkanı adayı Trzaskowski'ye ikinci turda destek vermişti.

AFP,dpa, Reuters / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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