 Polonya′da kürtaj yasağına karşı protesto | AVRUPA | DW | 28.01.2021

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AVRUPA

Polonya'da kürtaj yasağına karşı protesto

Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin kürtaj yaptırma koşullarını zorlaştıran kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Varşova'da binlerce kişi bu gelişmeyi sokaklarda protesto etti.

Polonya'da kürtajı daha da zorlaştıran mahkeme kararının yürürlüğe girmesi protesto edildi

Polonya'da kürtajı daha da zorlaştıran mahkeme kararının yürürlüğe girmesi protesto edildi

Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kürtaj yaptırmayı zorlaştıran kararının yürürlüğe girmesi üzerine binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Varşova'da göstericiler dün akşam meşaleler ve gökkuşağı rengindeki şemsiyelerle yürüdü. Bazıları "Bu, savaş demektir," "Terör değil özgür seçim" yazılı pankartlar taşıdı.

Anayasa Mahkemesi önünde başlayan yürüyüş iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin merkezine kadar devam etti. Gösteri çağrısı yapan kadın hakları aktivistlerinden Marta Lempart "Öfkenizi bugün olabildiğince ortaya koyun" diye konuştu. "Herkese sokaklara çıkma çağrısı yapıyoruz" diyen Lempart mahkemenin verdiği kararı bir suç olarak tanımladı.

Polen I Proteste gegen Abtreibungsgesetz

Mahkemenin kararı

Polonya Anayasa Mahkemesi 22 Ekim 2020 tarihinde verdiği kararda ağır doğum kusuru taşıyan ceninlerin kürtaj yoluyla alınmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Bunun üzerine sonbahar aylarında ülke genelinde on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. 

Milliyetçi muhafazakâr Polonya hükümeti mahkemenin aldığı bu kararı resmi gazetenin dünkü sayısında yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Kürtaj neredeyse tamamen yasak

Polonya Avrupa'da kürtaj konusunda en sıkı düzenlemelerin olduğu ülke. Kadınlar hamileliği ancak ensest ya da tecavüz sonucunda gerçekleşmesi, kendi hayatlarının tehlikeye girmesi ya da ceninin ağır doğum kusurları taşıması halinde sona erdirebiliyor. İnsan hakları örgütleri son koşulda kürtajın yasaklanmasının genel bir kürtaj yasağına denk geldiği görüşünü savunuyor.

Polonya'da yasal kürtaj sayısı resmi rakamlara göre yılda 2 binden az. Kadın hakları örgütleri ise her yıl 200 binden fazla Polonyalının yasadışı yollardan ya da ülke dışına giderek kürtaj yaptırdığı tahmininde bulunuyor. Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sayının daha da artacağından endişe ediliyor.

AFP/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor

Polonya'da kürtajı neredeyse tümüyle yasaklayan anayasa mahkemesi kararı protesto ediliyor. Karara göre kürtaja ancak gebeliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verilecek.  

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