Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor

Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin dün verdiği ve cenindeki bir bozukluktan dolayı kürtajı anayasaya göre yasa dışı hale getiren kararın ardından başkent Varşova'da gösteriler yapılıyor.

Cenindeki bozukluk yasada "ciddi ve geri döndürülmesi mümkün olmayan cenin bozuklukları ya da ceninin hayatını tehdit eden tedavisiz hastalık" olarak tanımlanıyor. Geçen yıl ülkede yapılan ve resmi kayıt altına alınan bin 110 yasal kürtajın neredeyse tamamının bu kapsama giren Down Sendromu nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

Mahkeme kararında kürtaja ancak hamileliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verileceği belirtiliyor.

Polis göstericileri gözaltına aldı

Dün kararın ardından Anayasa Mahkemesi'nin önünde başlayan gösteriler bugün de devam etti. Başkent Varşova'da yüzlerce kişi kararı protesto için toplanırken polis, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'nin evinin önüne yürüyen göstericilerin yolunu kapattı. Polisin gösterilerde 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden Varşova'da sadece 10 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı gösteriler Polonya'nın birçok diğer kentinde de yapıldı. Polonya'daki kürtaj yasası, mahkemenin kararından önceki haliyle bile, Avrupa'daki en kısıtlayıcı olanlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Ülkede geçtiğimiz yıl, bin 100 yasal kürtaj gerçekleştiği kaydedildi.

Kadın hakları savunucuları tepkili

Karara ülkedeki kadın hakları savunucuları ve muhalefet de tepki göstererek, bunun kürtajları durdurmayacağını ve yasa dışı operasyonların yolunu açacağını belirtiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı diğer yandan, Katolik Kilisesi ve yaşam hakkı savunucusu gruplar tarafından olumlu karşılandı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da karardan memnuniyet duyduğunu açıklayarak, "Her çocuğun bir yaşam hakkı olduğunu" ifade etti.

KNA,dpa / SSB,ET

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