 Poliste ırkçılık araştırması önerisi | ALMANYA | DW | 17.07.2020

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ALMANYA

Poliste ırkçılık araştırması önerisi

Almanya'da Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Pistorius, ülkedeki emniyet teşkilatlarında, polisin "ırkçı fişleme" yapıp yapmadığının araştırılması talebini yineledi.

Arşiv

Arşiv

Almanya'da polis içinde aşırı sağcı yapılanma olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam ederken Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius, diğer eyaletlerle birlikte polis teşkilatlarında olası ırkçılık bağlantıları hakkında bir araştırma yapmak istediğini açıkladı.

Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Pistorius, federal yönetim destek vermese de bu araştırmayı yapmak istediğini belirterek diğer eyaletlerin içişleri bakanlarını da bu araştırmayı yapmaya ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Boris Pistorius

Boris Pistorius

Pistorius, böyle bir araştırmayla polisin görevini yaparken, "Racial Profiling" olarak adlandırılan "ırkçı fişleme" yapıp yapmadığı konusunda temsili bir sonuç elde etmeyi amaçladığını ifade etti.

İnsanların ten rengi, saç rengi ya da diğer fiziksel özellikleri nedeniyle somut bir neden olmaksızın polis tarafından kontrol edilmesine "Racial Profiling" deniyor. Federal İçişleri Bakanlığı da geçen Haziran ayında böyle bir araştırma yapılacağını duyurmuş, ancak İçişleri Bakanı Horst Seehofer, daha sonra söz konusu araştırmanın yapılmayacağını açıklamıştı.

"Korkmaya gerek yok"

Boris Pistorius ise böyle bir araştırmadan korkmaya gerek olmadığını, bunun polisi damgalamak amacı taşımadığını, aksine polisin işini daha iyi yapması için gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Başka alanlarda olduğu gibi polisin de işini yaparken kalıp yargılarla hareket etme tehlikesi bulunduğunu ifade eden Pistorius, bununla birlikte polisin belirli grupları daha sık kontrol etmesinin Racial Profiling'e dahil olmadığını da söyledi. Pistorius, örneğin uyuşturucu kontrollerinde sıklıkla gençlerin hedef alınmasının ayrımcılığa girmediğini dile getirdi.

Almanya'da bir süredir polis içinde aşırı sağcı bir yapılanma olup olmadığı tartışılıyor.

epd,AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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