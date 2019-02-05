 Plastik parçacıklar hava yoluyla yayılıyor | ÇEVRE | DW | 15.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ÇEVRE

Plastik parçacıklar hava yoluyla yayılıyor

Mikroplastikler atmosferde özellikle kar tanelerinin içinde dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılıyor. Araştırmacılar insanların hava yoluyla plastik soluyup solumadığı sorusuyla karşı karşıya.

Mikroplastik (picture-alliance/dpa/Oregon State University)

Doğada plastik atıkların parçalanmasıyla meydana gelen mikroplastiklerin artık içtiğimiz suda, okyanusun en derin noktasında ve hatta deniz hayvanlarında tespit edildiği biliniyor. Ancak yapılan bir araştırma çarpıcı bir sonuca varıyor: Mikroplastikler atmosferde özellikle kar tanelerinin içinde büyük mesafeler kat ederek dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılabiliyor. 

Alfred Wegener Enstitüsü'nün (AWI) araştırmasında Kuzey Kutbu'nda (Arktik Bölge) ve Alplerde bile mikroplastiğe rastlandığı bildirildi. Kuzey Kutbu'nda bazı noktalarda bir litre karda 14 bin 400 kadar parçacık olduğu anlaşılırken, ortalama olarak bir litrede bin 800 parçacık sayıldı. Araştırmacılar en yüksek değerlere Almanya'nın Bavyera eyaletinden alınan kar örneklerinde rastladı. Burada bir litre karda 154 bin kadar parçacık tespit edildi. 

Binlerce kilometrelik yolculuk

Arktik bölgedeki Svalbard takımadaları, sürüklenen buzdağları gibi en uzak yerlerde bile yüksek oranda plastik parça bulunduğunu belirten AWI araştırmacısı Dr. Melanie Bergmann, mikroplastik parçacıklarının büyük bölümünün kar yoluyla taşındığını düşündüklerini ve bir kısmının muhtemelen Avrupa'dan ulaştığını kaydetti. Araştırmacılar bu tezlerini daha önceki polen araştırmalarına dayandırıyor. Mikroplastiklerle aynı büyüklükte olan polenlerin hava yoluyla Arktik bölgeye ulaştığı kanıtlanmıştı. Sahra tozları da en az 3 bin 500 kilometre kat ederek kuzeydoğu Atlantik'e kadar ulaşıyor.  

Plastik parçacıkları kar tanelerinin içinde binlerce kilometre yol kat ediyor.

Plastik parçacıkları kar tanelerinin içinde binlerce kilometre yol kat ediyor.

Araştırmacılar kar örneğinin alındığı yere göre farklı parçacıklara rastladı. Arktik bölgede daha çok nitril kauçuk, akrilat ve boya partikülleri tespit edilirken Bavyera'da otomobil lastiklerinde de kullanılan çeşitli kauçuk parçacıkları yoğun olarak görüldü. Nitril kauçuk genellikle hortumların onarımında, suni boyalar da bina yüzeyleri, gemi ve otomobillerde kullanılıyor.       

Plastiği hava yoluyla soluyor muyuz?

Dr. Bergmann, ellerindeki bulgular temelinde, "Büyük miktarlarda mikroplastiğin hava yoluyla yayıldığını kaydettiğimizde tabii şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: Ne kadar plastik soluyoruz ve ne kadar zarar görüyoruz?” diyerek bu sorunun da araştırmalarla netleştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.  

 

DW/ DK, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Hambach Ormanında maden tehdidi sürüyor

Geçen yıl çevrecilerin protestolarıyla gündeme gelen Hambach Ormanı, ağaç kesimlerinin mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen tehlike altında. Orman yakınındaki maden çalışmaları ağaçlara zarar vermeye devam ediyor. (14.08.2019)  

Almanya'da plastik poşete yasak çağrısı

Almanya, paralı olmasının ardından kullanımda yüzde 64’lük düşüş kaydedilmesine rağmen naylon torbaları tamamen yasaklamayı planlıyor. Almanya’da yılda kişi başına 24 naylon torba kullanılırken Türkiye’de bu rakam 440. (12.08.2019)  

Beş soruda Kaz Dağları’nda siyanür kullanımı

Kirazlı maden projesi için 195 bin ağacın kesildiğinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan Su Nöbeti 17'nci gününe girdi. Bölgede olası bir siyanür kullanımı sağlık ve çevreyle ilgili çok ciddi risklere yol açacak. (09.08.2019)  

Benzer içerik

Robben

Mikroplastik deniz memelilerini tehdit ediyor 05.02.2019

Mikroplastik taneciklerin deniz memelilerinin soyunu tehdit ettiği ortaya çıkarıldı. Okyanuslarda yaşayan memelilerin neredeyse hepsinde mikroplastik bulunduğu tahmin ediliyor.

Polarstern-Expidition ARK XXVII-3 in die zentrale Arktis

Arktik Okyanusu’nda mikroplastik alarmı 25.04.2018

Alfred-Wegener Enstitüsü’nün Arktik Okyanusu’nda yaptığı incelemeler mikroplastik miktarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik tespit edildi.