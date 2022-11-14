PKK’dan “bombalı saldırı” açıklaması

PKK, İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen bombalı saldırıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Fırat Haber Ajansı tarafından aktarılan açıklamada, örgütün doğrudan sivilleri hedef alan eylemleri kabul etmediği belirtilerek hükümet yetkililerinin Kobani'yi işaret etmelerinin "karanlık bir planın başlangıcına işaret ettiği” iddia edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada, yakalanan failin Kobani'den talimat aldığını ve Afrin üzerinden Türkiye'ye girdiğini belirtmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da zanlının suçunu itiraf ettiği kaydedilmişti.

Emniyet açıklamasında, "Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir” denilerek zanlının "PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı aldığı” belirtilmişti.

DW/BK,CÖ