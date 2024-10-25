PKK TUSAŞ saldırısını üstlendi

Ankara'da beş kişinin yaşamını yitirdiği TUSAŞ saldırısını PKK'nın askeri kanadı HPG üstlendi.

Örgütten yapılan açıklamada, "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce DEM Parti ile diyaloğu ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı "TBMM'ye gelerek terörün bittiğini ilan etmeye" çağırmasıyla yeni bir çözüm süreci tartışması başlamıştı.

HPG açıklamasında İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan'ın 23 Ekim günü ailesi ile görüştürülmesi için, "Dört yılı aşkın bir zaman ardından ilk kez Rêber Apo'dan sıcak bir mesajın kamuoyuna yansıması tüm gerilla güçleri için sevindirici ve dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu, ayrıca gelişmelere göre değerlendirilecek bir husustur" yorumu yapıldı.

Eylemi örgüt içerisindeki "Ölümsüzler Taburu" adlı birlik üyelerinin düzenlediği, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava harekâtlarına yanıt olarak TUSAŞ'ın özellikle hedef seçildiği vurgulandı.

Açıklama metninde, "TUSAŞ'ın ürettiği silahların Kürdistan'da çocuk ve kadınlar dahil binlerce sivil insanımızı katlettiği bilinmektedir. Kürdistanlı her yurtsever örgüt, kurum ve kişinin bu katliam silahlarının üretildiği merkezlere karşı eylem yapması kadar meşru bir hak yoktur" ifadeleri yer aldı.

Örgüt, TUSAŞ saldırısına yanıt olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlarda "kayıp vermediklerini" de savundu.

PKK Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

DW / MUK,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?