''PKK teröre İsveç'ten destek veriyor''

İsveç iç güvenlik teşkilatı, PKK'nın İsveç'ten terör faaliyetlerine destek verdiğinin saptandığını açıkladı. Açıklama, İsveç iç güvenlik teşkilatı Säpo'nun Başkan Yardımcısı Susanne Trehörning'ten geldi.

Trehörning, İsveçli haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, bu faaliyetlerin ''terör eylemlerini kışkırtmak, insan toplamak ve teröre finansman sağlamak'' olabileceğini söyledi. Trehörning, terörün finansmanı konusunda bahsi geçen miktara açıklık getirmedi, ''Tam rakam vermeyeceğim ancak kayda değer bir miktar söz konusu'' diye konuştu.

İsveç gizli servisinin başkan yardımcısı, PKK'nın İsveç için doğrudan bir risk oluşturmadığını da dile getirdi. Şubat ayında İsveç'te bir kişi, PKK için yardım toplamak suçlamasıyla yakalanmıştı.

İsveç ve Finlaniya, geçtiğimiz Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulundu. İki ülkenin NATO'ya alınabilmesi için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor. Türkiye, her iki ülkeyi de Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK konusunda adım atmamakla ve hakkında terör suçlaması bulunan kişilerin iadesini gerçekleştirmemekle suçluyor.

dpa/ÖA,MY