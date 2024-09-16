Pezeşkiyan: Ahlak polisi kadınları taciz edemez

Mahsa Amini'nin ikinci ölüm yıl dönümünde açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bundan böyle "Ahlak polisinin kadınları taciz etmemesini sağlayacağını" duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mahsa Amini'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki ahlak polisinin kadınlara saldırısına karşı mücadele vereceğini dile getirdi.

"Ahlak polisi kadınlarla karşı karşıya gelmemeli" diyen Pezeşkiyan, "Onların (ahlak polisinin) kadınları taciz etmemesini sağlayacağım" ifadesini kullandı. Geçen Temmuz ayında göreve gelen reform yanlısı Pezeşkiyan, Başsavcılığın da ahlak polisinin kadınları taciz etme hakkı olmadığı görüşünde olduğunu vurguladı.

22 yaşındaki Jina Mahsa Amini, 16 Eylül 2022'de İran ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Kürt asıllı kadının gözaltına alınmasına gerekçe olarak, katı İslami kıyafet kurallarına uygun bir biçimde giyinmemiş olması gösterilmişti. Amini'nin ölümünün ardından ülke çapında başlayan ve aylarca süren kitlesel protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarında, aralarında onlarca güvenlik görevlisinin de olduğu yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de tutuklanmıştı.

Mahsa Amini'nin ölümünün üstünden iki yıl geçti Fotoğraf: picture alliance/dpa

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu göreve seçilmeden önce, seçim kampanyasında Amini'nin ölümünü sert ifadelerle eleştirmiş ve ahlak polisini sokaklardan sileceği vaadini dile getirmişti. İran'da ahlak polisinin yetkileri arasında, kadınların başörtüsü takma zorunluluğunu sağlama görevi de bulunuyor.

İnternet yasakları gevşetilecek

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında ayrıca, yürürlükte olan internet yasaklarından bazılarının gevşetileceğini duyurdu. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından, rejime karşı yoğun protestoların olduğu dönemde iktidar, önce Instagram ve WhatsApp'i yasaklamış, daha sonra yasaklı platformlar arasına YouTube, Facebook, Twitter ve TikTok'u da eklemişti.

Gazetecilerin İran-ABD ilişkilerine dair sorularını da yanıtlayan Pezeşkiyan, İran'ın haklarına saygı duyan bir ülke ile savaşa girmeyeceklerini belirterek "Düşmanlık yapan taraf biz değiliz. Biz onların ülkesinin etrafına askeri üsler kurmadık" dedi.

İran'ın nükleer silah üretmek gibi bir amacının da olmadığını dile getiren Mesud Pezeşkiyan, "Biz anlaşmaya (İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma) uyduk" ifadesini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca, anlaşmayı bozan ve ülkesini buna karşı adım atmaya mecbur bırakan tarafın ABD olduğunu vurguladı.

AFP / ET,BD

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