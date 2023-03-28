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Peru polisi, ele geçirilen kokaini Lima'da düzenlenen basın toplantısında sergiledi.
Peru polisi, ele geçirilen kokaini Lima'da düzenlenen basın toplantısında sergiledi.Fotoğraf: Sebastian Castaneda/REUTERS
SuçPeru

Peru Türkiye'ye gönderilecek 2,3 ton kokaini yakaladı

3 saat önce

Peru'da seramik fayans gibi gösterilerek Türkiye'ye kaçırılmaya çalışılan 2,3 ton kokain ele geçirildi. Peru polisinden "Bu, varış noktası Türkiye olan ilk vaka" açıklaması geldi.

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Peru'da seramik fayans gibi gösterilerek Türkiye'ye kaçırılmaya çalışılan yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

Yaklaşık 2,3 tonluk kokain, başkent Lima yakınlarında bulunan ve Peru'nun en büyük liman şehri olan El Callao'da yakalandı.

Kaçakçılar, kokaini seramik fayans gibi görülmesi için kauçukla kapladı.
Kaçakçılar, kokaini seramik fayans gibi görülmesi için kauçukla kapladı.Fotoğraf: Sebastian Castaneda/REUTERS

El Callao limanındaki bir depoya geçen Cuma günü gerçekleştirilen baskın, bir ilki de beraberinde getirdi. El Callao Emniyet Müdürü Albay Luis Angel Bolanos, daha önce genellikle Belçika, Hollanda, İspanya ya da Fransa'daki limanlarayönelik sevkiyatlarla karşılaştıklarını, Türkiye'nin bu bakımdan bir ilk olduğunu belirtti. Bolanos "Bu, bildiğimiz kadarıyla, yükleme işlemi Peru'daki limanlarda yapılan ve varış noktası Türkiye olan ilk vaka" ifadesini kullandı.

Polis, kokainin seramik fayans gibi görülmesi için kauçukla kaplandığını ve ahşap kutuların içinde bir konteynere konduğunu belirtti.

Peru polisi, ele geçirilen kokaini Lima'da düzenlenen basın toplantısında sergiledi.

Peru I Behörden beschlagnahmen 2,3 Tonnen Kokain, das für die Türkei bestimmt ist
Fotoğraf: Sebastian Castaneda/REUTERS

Emniyet Müdürü Bolanos, ele geçirilen kokainin "en az 20 milyon dolar" değerinde olduğunu söyledi.

Peru geçen yıl 86,4 ton uyuşturucu ve yasa dışı madde ele geçirmişti. Polis verileri, rekor seviyedeki bu miktarın 28 tonunun kokain olduğunu ortaya koymuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Peru ve komşusu Kolombiya dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.

DW,rtr/CÖ,HT

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