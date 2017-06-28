Peru eski Devlet Başkanı Garcia intihar etti

Peru eski Devlet Başkanı Alan Garcia hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanmadan önce intihar etti. 69 yaşındaki Garcia, Çarşamda sabahı polisin evine gelerek kendisini tutuklamasından önce kendisini tabanca ile başından vurdu. Garcia'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lima'daki Casimiro Ulloa Acil Hastanesi Garcia'nın "başındaki kurşun yaralanması" sonrasında öldüğünü teyit etti. Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna hastanenin önünde yaptığı açıklamada "Bu sabah üzücü bir kaza oldu. Başkan kendini vurma kararı aldı" dedi.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra Twitter'da yaptığı paylaşımda "Eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia'nın ölümü nedeniyle üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Peru eski Devlet Başkanı Alan Garcia'nın kaldırıldığı Lima'daki Casimiro Ulloa Acil Hastanesi

Yolsuzluk yaptığı iddia ediliyordu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada polisin, kara para aklama soruşturması kapsamında Garcia'yı 10 gün boyunca tutmalarına imkan tanıyacak bir tutuklama emriyle eski Devlet Başkanı'nın evine geldiği belirtildi. Açıklamada Garcia'nın tutuklanması halinde kaçmasının engellenmiş olacağı ve bu süre zarfında yetkililerin kanıt toplamasına zaman tanınacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Carlos Moran'ın ifadelerine göre, Garcia güvenlik güçlerine avukatını aramak istediğini söyledi. Daha sonra da kendini odasına kilitledi ve intihar etti.

Garcia 1985-1990 yılları ve 2006-2011 yılları arasında Peru Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. Garcia'nın Brezilyalı Odebrecht inşaat devinden büyük kamu ihaleleri için rüşvet aldığı iddia ediliyordu. Garcia tutuklansaydı Odebrecht soruşturmasında tutuklanan üçüncü eski devlet başkanı olacaktı.

Garcia Kasım ayında Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep etmiş, ancak talebi reddedilmişti.

Garcia son haftalarda yaptığı açıklamalarda, kendisine yönelik suçlamalara ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı konusunda ısrar etmişti. Başsavcılık Garcia'yı soruşturmasına rağmen henüz bir suçlama yöneltmemişti.

Peru'da şüpheliler eğer savcılar mahkumiyetlerine sebep olacak kanıtları bulunduğunu ve şüphelinin kaçma ya da soruşturmaya müdahale etme ihtimali olduğunu ortaya koyabilirse, yargılanmadan önce üç yıla kadar hapis yatabiliyor.

dpa/SSB,JD

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