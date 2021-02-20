Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), cuma günü yaptığı açıklamada Mars keşif aracı Perseverance'in Kızıl Gezegen’de ilk test sürüşünü yaptığını duyurdu.

İlk test sürüşünün 33 dakikada 5.6 metre yol kat edilerek başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 4 metrelik ilerlemenin ardından 150 derecelik sola dönüş sonrasında 2,5 metre daha hareket ettiği açıklanan aracın lastik izleri bıraktığı söylendi.

NASA mühendislerinden Anais Zarifian, keşif aracının ilk sürüşü hakkında açıklamalarda bulundu: “Bu ilk deneyimimizdi. İnanılmaz iyi geçti. Bu, ekibimiz ve misyonumuz için büyük bir kilometre taşı. Daha uzun sürüşler de yapacağız, bu daha başlangıç” dedi. NASA mühendisleri daha uzun sürüşler için olası yolları araştırıyor.

Keşif aracı, Dünya gününden biraz daha uzun olan bir Mars gününde 200 metre yol alabiliyor. Aynı zamanda, bu aracın Mars’ta 8 yıldır keşiflerde bulunan Curiosity adlı keşif robotundan beş kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Perseverance misyonunun yöneticilerinden Robert Hogg, mühendislerin keşif aracının taşıdığı bir helikopter drone ile ilk uçuşu için hazırlık yaptığını açıkladı. Söz konusu uçuşun yaz başında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hogg, misyonun şimdiye kadar büyük bir sorunla karşılaşmadığını belirtti: “Sadece küçük şeyler oldu, denediğimiz her şey gayet güzel çalıştı”.

Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan "Perseverance" keşif aracı, iki metre uzunluğunda robotik bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla donatılmış durumda. Keşif aracı 18 Şubat’ta Mars’a iniş yapmıştı ve Mars’ta olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor.

Perseverance, Mars'a yollanan beşinci uzay aracı. Diğer dört uzay aracı da ABD tarafından yollanmıştı. Son yollanan uzay aracı "Curiosity" hala faaliyetini sürdürüyor

AFP / AI, BÖ

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