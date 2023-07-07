Pentagon: ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya misket bombası göndereceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, misket bombalarının Ukrayna'ya gönderilecek yeni silah paketinin bir parçası olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da, Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesinin "zor" ama gerekli bir karar olduğunu belirtti. Sullivan, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını püskürtmek ve karşı taarruzu sürdürebilmek için acilen ek mühimmata ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Amerikan hükümetinden gelen açıklamalar öncesinde medyada yer alan haberlerde ABD'nin Rusya'ya karşı savaşta kullanılmak üzere Ukrayna'ya misket bombası göndermeyi planladığı belirtilmişti.

Misket bombaları yasaklı silahlar arasında

Askeri uzmanlara göre, özellikle siperlere saklanmış Rus birliklerine karşı saldırılarda misket bombalarının Ukrayna'ya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak misket bombası kullanımı, uluslararası düzeyde yasaklanan silahlar arasında bulunuyor.

Misket bombaları, onlarca veya yüzlerce patlayıcıdan oluşuyor. Bomba atıldığı zaman havaya saçılan bu patlayıcılar geniş bir alana yayılıyor ve çoğu hemen infilak etmiyor. Bu nedenle daha sonra patlama riski bulunan bu patlayıcılar özellikle sivil halk için büyük bir tehlike oluşturuyor.

2010 yılında yürürlüğe giren Oslo Anlaşması, misket bombalarının üretimini, depolanmasını, kullanılmasını ve başka ülkelere verilmesini yasaklıyor. Ancak ABD de, Ukrayna da söz konusu anlaşmaya imza atmadı. Rusya ve Çin de anlaşmaya taraf olmayan ülkeler arasında. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşında her iki taraf da karşılıklı olarak misket bombası kullanmıştı.

Alman hükümeti eleştiride çekimser

Buna rağmen Alman hükümeti, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme planlarını açık bir şekilde eleştirmedi. Alman hükümetinin olağan basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "Söz konusu mühimmatın sevkiyatına ilişkin ABD'li dostlarımızın kararının çok da kolay olmadığından eminiz" dedi. Hebestreit, "Ukrayna'ya karşı yürüttüğü uluslararası hukuka aykırı bu saldırı savaşında Rusya'nın büyük ölçüde misket bombası kullandığını hatırlamalıyız" ifadesini de sözlerine ekledi.

Steffen Hebestreit Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Başbakan Olaf Scholz'un sözcüsü, "Ukrayna bir mühimmatı kendi halkını korumak için kullanıyor, burada söz konusu olan kendi hükümeti tarafından kendi topraklarını kurtarmak için yürütülen bir mücadele" şeklinde konuştu. Hebestreit, Almanya'nın da 2010 yılında Oslo Anlaşması'na imza attığını da hatırlattı.

BM'den misket bombası uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) ise misket bombasının kullanımı konusunda uyarıda bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi sözcüsü, "Bu mühimmat çatışmalar sona erdikten sonra da insanları öldürüyor ve sakat bırakıyor" diyerek, bu nedenle misket bombalarının kullanımına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Sözcü, Rusya ve Ukrayna'ya da Oslo Anlaşması'nı imzalama çağrısında bulundu.

AFP,dpa / JD, ET

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