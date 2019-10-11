Pentagon: ABD birliklerine top atışı yapıldı

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı sürdüren NATO müttefiki Türkiye'yi bölgedeki ABD birliklerine ateş açmakla suçladı. Türkiye'den yapılan açıklamalarda ise "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu” olmadığı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kobani'deki gözlem noktasına Cuma akşamı top atışı yapıldığı belirtildi. Pentagon Sözcüsü Albay Brook DeWalt, gözlem noktasına "Birkaç yüz metre” mesafede patlama meydana geldiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Pentagon'un açıklamasında patlamanın “Türklerin ABD askerlerinin mevcut olduğunu bildiği” bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sözcü DeWalt, "ABD birlikleri Kobani'den çekilmemişti” dedi. ABD'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekâtına karşı olduğunu tekrarlayan Pentagon sözcüsü, özellikle de "Türklerin ABD askerlerinin bulunduğunu bildiği” bölgelerde operasyona kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Ankara'ya uyarı

Pentagon Sözcüsü Albay DeWalt, Ankara'yı şu sözlerle de uyardı: "ABD, derhal savunma eylemleri ile sonuçlanabilecek hareketlerden Türkiye'nin kaçınmasını istiyor.”

Amerikan ABC televizyonu ise olayın ardından ABD özel birliklerinin gözlem noktasından çekildiğini duyurdu.

Bu olaydan önce açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de, Suriye'nin kuzeyinde konuşlu ABD birliklerinin konumlarının Türk ordusuna bildirildiğini belirtmişti. Milley, "ABD ordusu olarak kendimizi savunma hakkına sahip olduğumuzun herkes farkında” ifadesini kullanmıştı.

Akar: ABD gözlem noktasına atış söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu” olmadığını açıkladı.

Bakan Akar, dün gece Şanlıurfa'da sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi'nde kuvvet komutanları ile birlikte “Barış Pınarı Harekâtı”na dair durumu izledi. Akar, Cumartesi günü yaptığı açıklamada olayın nasıl geliştiğini "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı” sözleriyle anlattı.

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir” ifadesine vurgu yapan Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada da ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu” olmadığı vurgulanmıştı.

DHA, dpa, AFP/JD,TY

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