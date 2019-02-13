Pentagon şefinden sürpriz Irak ziyareti

ABD'de Başkan Donald Trump ile Suriye konusunda yaşadığı görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek görevinden ayrılma kararı alan Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine getirilen Patrick Shanahan Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Shanahan'ın Suriye'den ABD birliklerinin çekilmesi sonrası Irak'taki ABD birliklerinin durumunu görüşeceği bildiriliyor.

Shanahan'ın ziyaretinde ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'den çekilecek Amerikan askerlerinin bir bölümünü Irak'ta konuşlandıracağı ve buradan İran'ın yakından izleneceği yönündeki açıklaması konusunda tepkili olan Irak yönetimine güven vermeye çalışacağı bildiriliyor.

ABD Başkanı Trump, geçen günlerde Suriye'den çekilecek birliklerin bir bölümünün Irak'a yerleştirilebileceğini ve ABD'nin bu üsten bölgeyi, özellikle de İran'ı izlemeye devam edebileceğini açıklamıştı.

Shanahan ziyaretinden önce yaptığı açıklamada Irak'ın IŞİD'e karşı verdiği savaşta durumu ilk elden öğrenmek istediğini söylemişti. Shanahan Suriye'den çekilecek birliklerin Irak'a kaydırılması konusunda ise yorum yapmadı. Shanahan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelecek.

ABD'nin Irak'ta Irak birliklerini eğitmek ve danışmanlık yapmak için 5 bin 200 civarında askeri bulunuyor.

AP, AFP/SSB, EC

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