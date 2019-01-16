 Pence′den ABD′nin IŞİD kriteri hakkında yeni açıklama | DÜNYA | DW | 16.01.2019

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DÜNYA

Pence'den ABD'nin IŞİD kriteri hakkında yeni açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "IŞİD'in çirkin yüzünü bir daha göstermemesini sağlayana dek bölgede kalacaklarını" söyledi. Açıklama, Menbiç'te ABD askerlerinin öldüğü IŞİD saldırısının ardından geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinde IŞİD'in üstlendiği saldırıda Amerikan askerlerinin ölmesinin ardından gözlerin çevrildiği Washington'dan ABD'nin gelecekteki Suriye politikasının hangi yönde olabileceğine dair bir açıklama geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Menbiç'teki saldırı hakkında yorum yapmadı ancak, "Bölgede kalacağız ve IŞİD'in çirkin yüzünü bir daha göstermemesini sağlayana dek savaşın içinde kalacağız" ifadesini kullandı. Dünya genelindeki Amerikan büyükelçilerinin Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiği etkinlikte konuşan Pence, "Askerlerimiz ve koliasyon ortaklarımızın edindiği kazanımları koruyacağız" dedi.

Ancak IŞİD'in yenildiği gerekçesiyle geçen ay Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı aldığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamasına da destek veren Pence, "Başkomutanımızın liderliğinin yanı sıra koalisyon ortaklarımızın cesaret ve fedakârlığı sayesinde, Suriye'de IŞİD'e karşı verdiğimiz mücadeleyi şu an fiilen koalisyon ortaklarımıza devredebilme noktasına geldik ve askerlerimizi evlerine geri getiriyoruz" diye konuştu.

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ABD Başkanı gibi Pence de IŞİD'in "yenildiğini" söyledi ve "hilafetin çöktüğünü" belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Pence, çekilmenin "düzenli ve etkili" olacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan: Çekilmeyi etkilemeyeceğine inanıyorum

Menbiç'teki saldırıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklamada bulundu.

Ankara'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Menbiç'teki patlamanın ABD'nin çekilme sürecini nasıl etkileyebileceğini soran bir gazeteciye, söz konusu saldırının, ABD'nin bu kararını etkileme amacıyla yapılmış olabileceğini söyleyerek yanıt verdi. Ancak saldırının ABD'nin kararını etkilemeyeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'ın üzerine üzerine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz" diye ekledi.

Erdoğan ayrıca kendisine ulaşan bilgilerin, Menbiç'teki saldırıda beşi ABD askeri, 20 kişinin öldüğü yönünde olduğunu söyledi. ABD, son 10 ayda Menbiç'teki koalisyon güçlerini hedef alan ilk saldırı olan patlamada dört askerinin öldüğünü açıklamıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda hayatını kaybedenler arasında dokuz sivil ve beş Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu olduğunu belirtmişti.

DW,AP,AFP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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