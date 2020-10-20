 PEN Almanya′dan Erdoğan′a Paty eleştirisi | ALMANYA | DW | 29.10.2020

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ALMANYA

PEN Almanya'dan Erdoğan'a Paty eleştirisi

Yazarlar Birliği PEN, Erdoğan ve bazı Müslüman liderlerin Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmen Paty ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. PEN, liderlerin hak ve özgürlükleri hedef aldığına dikkat çekti.

PEN Almanya Başkanı Regula Venske

PEN Almanya Başkanı Regula Venske

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya temsilciliği, bazı Müslüman ülkelerin liderlerinin Fransız öğretmen Samuel Paty'nin başının kesilerek katledilmesiyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

PEN, Perşembe günü Darmstadt kentinde yapılan açıklamada, söz konusu liderlerin mesajlarında cinayeti kınamak yerine, Fransa'da anayasal güvence altındaki hak ve özgürlükler ile insan haklarının hedef gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İran İslam Cumhuriyeti'nin de olduğu diğer "baskıcı liderlerin" cinayetle ilgili beyanlarıyla anayasal haklara ve hukukun üstünlüğüne saldırıda bulundukları ifade edildi.

İfade ve sanat özgürlüğüne vurgu

PEN Almanya Başkanı Regula Venske, ifade ve sanat özgürlüğünün her ortamda korunması gereken değerler olduğunu belirterek bu konuda Fransız, İranlı, Türk veya Almanlar arasında bir ayrımın olmadığı gibi Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar veya ateistler arasında da bir ayrışma olamayacağını söyledi.

Venske, "İnancı, milliyeti ne olursa olsun bu konudaki ayrım, demokratlar ve demokrat olmayanlar arasındadır" dedi. Venske, Almanya'da faaliyet gösteren dini toplulukların sorumlularına bir çağrı yaparak seküler hukukun üstünlüğünü açıkça kabul etmelerini, kışkırtma ve şiddete karşı çıkmalarını istedi.

Ne olmuştu?

Samuel Paty adlı 47 yaşındaki öğretmen, 13 Ekim'de görev yaptığı okulun yakınında 18 yaşındaki Çeçen öğrencisi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Paty, tartışmalı Muhammed Peygamber karikatürlerini ifade özgürlüğü konusunu işlediği dersinde ele almıştı.

dpa/TY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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