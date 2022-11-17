Pelosi'den Demokrat meclis grubu liderliğine veda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi duygusal bir konuşma yaparak partisinin meclis grup liderliğine bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, partisinin meclis grubu liderliğine bugün duygusal bir konuşma yaparak veda etti. Yeni meclis göreve başladığında liderlik pozisyonu için aday olmayacağını söyleyen Pelosi Demokrat Parti'nin meclis grubunu "yeni bir neslin" yönetmesinin zamanının geldiğini söyledi. Pelosi milletvekili olarak ise siyasi faaliyetlerine devam edeceğine belirtti.

Pelosi 2019 yılından beri ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanlığını yapıyor. Bu makam ABD'deki yönetim kademesinde ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'ndan sonra üçüncü en üst pozisyon olarak niteleniyor. Pelosi Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat gruba ise yaklaşık 20 yıldır liderlik ediyor.

Demokrat Parti geçen hafta Salı günü düzenlenen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu Cumhuriyetçi Parti'ye karşı kaybetmişti. Yeni meclis ocak ayında ilk oturumunu yapacak ve Cumhuriyetçi Parti'nin meclis grup lideri bir başka deyişle şu anki Azınlık Lideri Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı seçilecek. Demokrat partinin yeni meclis grup liderinin ya da yeni azınlık liderinin ise New York milletvekili Hakeem Jeffries olması bekleniyor. Liberal çizgideki bir milletvekili olan 52 yaşındaki Jeffries seçildiği takdirde mecliste iki büyük partiden birine liderlik eden ilk siyah olacak. Demokratların liderlerini 30 Kasım tarihinde seçmeleri bekleniyor.

Biden: Amerikalılar ona şükran borçlu

ABD Başkanı Joe Biden Nancy Pelosi'nin vedasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Amerikalıların Pelosi'ye "derin bir şükran borcu" olduğunu söyleyen Biden, Pelosi'nin geçen yıl Donald Trump taraftarlarının ABD Kongre Binası'nı basması sırasında "demokrasinin ateşli bir savunucusu" olduğunu kanıtladığını ve bir Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Pelosi'nin San Francisco'daki evine geçen ay bir saldırı olmuştu. 42 yaşındaki David D. isimli saldırgan Nancy Pelosi ile karşılaşmak üzere eve girmiş, eşi Paul Pelosi'yi bağlayarak Nancy Pelosi'nin gelmesini beklemişti. Saldırgan, eve polisin gelmesi üzerine Paul Pelosi'yi başına çekiçle vurarak yaralamıştı. Nancy Pelosi olayla ilgili ABD Temsilciler Meclisi üyelerine bir mektup göndermiş, mektupta "Kalbimiz kırık, travmatize olduk" demişti.

DW / EC, TY