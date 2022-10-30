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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve eşi Paul Pelosi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve eşi Paul PelosiFotoğraf: Fabio Frustaci/ANS/ZUMA//picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Nancy Pelosi: Travmatize olduk

2 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eşine yönelik vahşi saldırıyla ilgili "Kalbimiz kırık, travmatize olduk" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eşi Paul Pelosi'ye yönelik saldırıyla ilgili ABD Kongre üyelerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Pelosi mektubunda, "Dün sabah saldırgan bir adam ailemizin evine girdi, benimle karşı karşıya gelmek istedi ve kocam Paul'a vahşice saldırdı. Babamıza yönelik hayati tehlike yaratan bu saldırı nedeniyle çocuklarımızın, torunlarımızın ve benim, kalbimiz kırık ve travmatize olduk" diye yazdı. Pelosi, kolluk kuvvetlerinin ve acil servisin hızlı bir biçimde karşılık vermesinden, ayrıca eşinin aldığı hayat kurtarıcı tıbbi bakımdan dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Mektubunda "Kongre'deki birçok kişinin ettiği duaların ve sunduğu içten dileklerin ailemize bir teselli ve Paul'un iyileşmesinde ilerleme kat etmesine yardımcı olduğunu biliniz" diyen Pelosi, 82 yaşındaki eşinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Nancy Pelosi'nin evinin önündeki FBI üyeleri
Nancy Pelosi'nin evinin önündeki FBI üyeleriFotoğraf: Eric Risberg/AP Photo/picture alliance

İncil'den ayete atıfta bulundu

Nancy Pelosi mektubunda İncil'den bir ayete de yer verdi. Pelosi "Aynı zamanda Yeşaya Kitabı'nın sözleriyle de teselli buluyoruz: 'Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım" diye yazdı.

ABD basınında çıkan haberlere göre 42 yaşındaki David D. isimli saldırgan, Cuma günü yerel saatle sabaha karşı 2.27'de Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi. "Nancy nerede?" diye bağıran saldırgan Paul Pelosi'yi bağlayarak Nancy Pelosi'nin eve dönmesini beklemek istedi. Ancak Nancy Pelosi bu sırada Washington'daydı. Polisin verdiği bilgilere göre Paul Pelosi saldırgan evdeyken acil durum hattını aramayı başardı ancak durumu hattın diğer ucundaki memura anlatamadı. Evdeki konuşmaları duyan memur polisi eve yolladı. Saldırgan polisin gelmesi üzerine Paul Pelosi'yi başına çekiçle vurarak yaraladı.

Nancy Pelosi'nin evinin önündeki polis
Nancy Pelosi'nin evinin önündeki polisFotoğraf: Eric Risberg/AP Photo/picture alliance

Çekiçle kafasına vurdu

Saldırgan gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Paul Pelosi'nin kafatasında kırık, sağ kolda ve ellerdeki ciddi yaralanmalar nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Doktorlar Paul Pelosi'nin tümüyle iyileşeceğini ve eski sağlığına yeniden kavuşacağını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından devlet kademesinde üçüncü sırada yer alıyor. Demokrat Partili siyasetçi 24 saat korumalar tarafından korunuyor ancak ABD'de yasalar kongre üyelerinin ailelerine koruma sağlamıyor.

Saldırganın cinayete teşebbüs, öldürücü silahla saldırı, yaşlı insanlara kötü muamele ve haneye tecavüz gibi birçok suçtan gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Brooke Jenkins, iddianamenin kısa sürede hazırlanacağını ve saldırganın Salı günü hakim önüne çıkacağını açıkladı.

"Deli Nancy"

ABD'de Nancy Pelosi sık sık sağcıların sözlü saldırılarına hedef oluyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump konuşmalarında Pelosi'yi "Deli Nancy" olarak tanımlamış ve taraftarları gözünde bir nefret nesnesi haline getirmişti. Trump taraftarları 6 Ocak 2021 tarihindeki ABD Kongresi baskınında da binada Nancy Pelosi'yi aramış ve "Neredesin Nancy?" sloganı atmıştı.

 

dpa / EC, ET

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