Pelin Ünker

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisansını İktisat Teorisi üzerine tamamlayan Ünker, “Hükümet Politikalarının Gelir Eşitsizliğine Etkileri” konulu doktora tezinin çalışmalarını sürdürüyor.

2008-2018 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi muhabiri ve finans editörü olarak çalıştı. Cumhuriyet’te 2018’de gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından gazeteden ayrıldı. Ekim 2020’ye dek meslek hayatına freelance olarak devam etti. Makaleleri ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlarda yer aldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) Türkiye partneri olan Ünker, konsorsiyumun büyük veri ve sızıntı haberciliğine dayalı projeleri olan Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Implant Files, FinCEN Files, Ericsson List ve Pandora Papers araştırmalarının Türkiye ayağını yürüttü.

Paradise Papers haberlerinden dolayı eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları tarafından açılan davada 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Aldığı ceza istinaf mahkemesince düşürülen Ünker, bu süreçte IRE ve NICAR tarafından Don Bolles Madalyası’na layık görüldü.

Transparency International Türkiye tarafından verilen 2017 Şeffaflık Ödülü sahibi olan Ünker’in yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülü bulunuyor. ICIJ, IFJ Global ve Disk Basın-İş üyesi.