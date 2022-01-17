  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
DW-Reporterin Pelin Ünker
Fotoğraf: privat

Pelin Ünker

Çalışmaları yolsuzluk, özelleştirmeler, kamu sözleşmeleri ve vergi adaletine odaklanan Pelin Ünker, genel ekonomi alanında da veri haberleri yapıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisansını İktisat Teorisi üzerine tamamlayan Ünker, “Hükümet Politikalarının Gelir Eşitsizliğine Etkileri” konulu doktora tezinin çalışmalarını sürdürüyor.

2008-2018 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi muhabiri ve finans editörü olarak çalıştı. Cumhuriyet’te 2018’de gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından gazeteden ayrıldı. Ekim 2020’ye dek meslek hayatına freelance olarak devam etti. Makaleleri ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlarda yer aldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) Türkiye partneri olan Ünker, konsorsiyumun büyük veri ve sızıntı haberciliğine dayalı projeleri olan Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Implant Files, FinCEN Files, Ericsson List ve Pandora Papers araştırmalarının Türkiye ayağını yürüttü. 

Paradise Papers haberlerinden dolayı eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları tarafından açılan davada 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Aldığı ceza istinaf mahkemesince düşürülen Ünker, bu süreçte IRE ve NICAR tarafından Don Bolles Madalyası’na layık görüldü.

Transparency International Türkiye tarafından verilen 2017 Şeffaflık Ödülü sahibi olan Ünker’in yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülü bulunuyor. ICIJ, IFJ Global ve Disk Basın-İş üyesi.

Sonraki bölüme git Önerdiğimiz Diğer Haberleri

Önerdiğimiz Diğer Haberleri

Türkei Fotoreportage Istanbul Metro

İBB’nin ulaştırma projelerine neden onay çıkmıyor?

Ulaşım sorunuyla öne çıkan İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı projelere onay çıkmadı.
Politika
17 Ocak 2022
Yalıkavak Marina, Bodrum

Pandora Papers'tan Yalıkavak Marina da çıktı

Yalıkavak Marina'nın sahibi Singapur'lu RSR ile Palmali arasında geçmişte yapılan şüpheli hisse devirleri dikkat çekti. 
Politika
10 Aralık 2021
Pandora Papers

Türkiye'den offshore ile bağlantılı 131 isim yayınlandı

ICIJ'in paylaştığı veritabanı belgelerin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Konsorsiyum, verileri 2022’de yayınlamayı sürdürecek.
Politika
6 Aralık 2021
Sonraki bölüme git Diğer Haberleri

Diğer Haberleri

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Geçen yıl 475 gazetecinin hâkim karşısına çıktığı Türkiye'de 28 gazeteci cezaevinde bulunuyor.
Basın özgürlüğü
5 saat önce

Yasakların gölgesinde 1 Mayıs

Yasakların gölgesinde 1 Mayıs

Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan "Kanlı 1 Mayıs"ın 45. yıldönümünde Taksim yasağı sürdü.
Politika
1 Mayıs 2022

Devlet garantili projeler bütçeyi rehin aldı

Devlet garantili projeler bütçeyi rehin aldı

Kamu özel iş birliği projelerine verilen garantiler bütçede önemli bir paya sahip. Toplam yük 153 milyar dolara yakın.
Ekonomi
22 Nisan 2022
Bir kişi elindeki paraları başka bir kişiye uzatıyor

Türkiye'nin dörtte üçü "yolsuzluk arttı" diyor

Türkiye'nin dörtte üçü "yolsuzluk arttı" diyor

Araştırmaya göre yolsuzluk iddiaları toplumda on kişiden sekizinin sandıktaki tercihlerini etkileyecek.
Yolsuzluk
21 Nisan 2022
16 Nisan 2017'de yapılan referandumda çıkan "Evet" sonucunu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarları

Anayasa Referandumu: Ekonomik vaatler ve gerçekler

Anayasa Referandumu: Ekonomik vaatler ve gerçekler

Resmi verilere göre Türkiye’de AKP’nin referandum kampanyasında iddia ettiği refah değil ekonomik gerileme yaşanıyor.
Ekonomi
16 Nisan 2022
Yargıtay

Yargıtay’ın Man Adası kararı ne ifade ediyor?

Yargıtay’ın Man Adası kararı ne ifade ediyor?

Man Adası gibi vergi cennetlerine giden paralar, Türkiye’de 16 yıl önce çıkan kanuna rağmen vergilendirilmiyor.
Yolsuzluk
14 Nisan 2022
Daha fazla içerik göster
Ana sayfaya dön