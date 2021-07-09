Peker'in adını verdiği Ahmet Onay'dan yanıt

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in 8 Temmuz'da yayınladığı Twitter mesajlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında devlet envanterinde kayıtlı olmayan bir kasa silahı AKP Gençlik Kolları'na ait bir araçla taşınarak sivillere dağıttırdığı iddiasına, mesajlarda adı geçen Ahmet Onay'dan yanıt geldi.

Peker'in açıklamalarında "İçişleri Bakanlığı personeli ve 15 Temmuz gazisi" olduğu belirtilen Ahmet Onay, kalaşnikof olarak bilinen AK-47 piyade silahlarının taşındığı araçta AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ile birlikte bulunduğu iddiasını doğruladı. Ancak Peker'in sözünü ettiği silahlar ve silah teslimatını görmediğini belirtti.

Ahmet Onay, "Sedat Peker'in twitlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat’ta ki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. Abdülsebur Soğanlı ile birlikte gittim. Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı, (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim" ifadelerini kullandı.

Peker'in twitinde "Sen şerefli bir adamsın, bildiğin doğruları çık anlat" diye seslendiği Ahmet Onay, açıklamasını "Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim. Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim" diye sürdürdü.

Sedat Peker ne demişti?

Peker, "Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Silahlar Balat"ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin hizasındaki boş bir ara sokakta, gece 01:00 civarında siyah Passat'a yüklendi. O zamanki Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları gençlik kolları başkanlığını yapmaktadır" iddiasında bulundu.

15 Temmuz sonrası Soylu'nun koordinasyonunda devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtılmaya devam edildiğini ileri süren Peker, mesajında "Senin (Süleyman Soylu) cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz?" ifadelerini kullandı.

DW/TY,HS

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