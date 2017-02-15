 Pegasus casus yazılımıyla izleme iddialarına tepki | DÜNYA | DW | 19.07.2021

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DÜNYA

Pegasus casus yazılımıyla izleme iddialarına tepki

Pegasus casus yazılımıyla farklı ülkelerden gazeteci, aktivist ve muhaliflerin izlendiği iddialarına tepki geldi. Fransız hükümeti iddiayı "şoke edici" diye tanımlarken, Alman gazeteci örgütleri açıklama talep etti.

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Fransız hükümeti İsrailli NSO Grup teknoloji şirketina ait casus yazılımla yüzlerce gazeteci, aktivist ve muhalifin izlendiği iddialarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "casus yazılımın kullanılması son derece şoke edici" ifadesi kullanıldı. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, doğrulanması halinde iddiaların "oldukça ağır olduğunu" kaydetti. Fransa'nın basın özgürlüğünü tesis etme sorumluluğu taşıdığını belirten sözcü, "Bu nedenle gazetecilerin özgürlüğünü, araştırma ve bilgi alma özgürlüklerini sınırlayacak manipülasyon ve tekniklerin olması çok kötü" şeklinde konuştu.

Alman sendikaları açıklama talep ediyor

Alman gazeteci örgütleri de Alman makamlarından konuyla ilgili açıklama talep etti. Alman Gazeteciler Sendikası DJV, casus yazılım Pegasus'un Alman devlet yetkilileri tarafından kullanılıp kullanılmadığının açıklanması gerektiğini belirterek, "Tüm kartlar şimdi masaya konulmalı" dedi. Alman Gazeteciler Sendikası, gizli servisin ve güvenlik yetkililerinin Pegasus casus yazılımının Alman gazetecilerin cep telefonlarında kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

DJV Başkanı Frank Überall Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Somut gerçekler talep ediyoruz, kaçak yanıtlar değil" ifadesini kullandı.

Überall, Pegasus casus yazılımıyla cep telefonlarına erişilerek yapılan izleme faaliyetini, "Şimdiye kadar hiç olmayan bir skandal" olarak tanımladı.

"Sivil toplum ve muhalifler susturulmaya çalışılıyor"

Verdi'ye bağlı Alman Gazeteciler Birliği (DJU)de gözetleme yazılımlarının ithalatına sıkı kurallar getirilmesini talep etti. DJU Yönetim Kurulu Başkanı Monique Hofmann, "Casus yazılımların, insan haklarının ihlal edildiği ülkelere satılmaması gerektiğine" dikkat çekti.

Hoffmann, "Araştırma sonuçları, izleme saldırıları ile sivil toplumun baskılanması arasındaki bağı ortaya koyuyor. Pegasus otoriter devletler tarafından eleştirel ve muhalif sesleri susturmak için kullanılıyor" dedi.

Pegasus casus yazılımı

Alman Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR yayın kuruluşları ile on farklı ülkeden 15 yazı işlerinin ortak araştırmaları sonucunda dünya genelinde yüzlerce gazeteci, aktivist, siyasetçi ve muhalifin cep telefonlarının izlendiği iddia edildi.

Farklı ülkelerden yüzlerce kişinin casus yazılım üzerinden cep telefonunun eş zamanlı takip edilebildiği ve ortak araştırmada sonucu listede 50 binden fazla cep telefonu numarasının olduğu açıklandı.

dpa, AFP / GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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