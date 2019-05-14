 El Cezire′de gazetecilerin telefonu hacklendi | DÜNYA | DW | 21.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

El Cezire'de gazetecilerin telefonu hacklendi

El Cezire'de çalışan gazetecilerin kişisel telefonlarının İsrail merkezli NGO Grubu'nun Pegasus yazılımı aracılığıyla hacklendiği tespit edildi. Olayın BAE ve Suudi Arabistan bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

default

Katar merkezli El Cezire televizyonunda çalışan onlarca gazetecinin telefonunun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) yönetimleriyle ilişkili kişilerce hacklendiğinden şüpheleniliyor.

Siber Güvenlik üzerine çalışan Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab, El Cezire'de çalışan ve içlerinde gazeteci, prodüktör ve sunucular ile yöneticilerin de olduğu 36 kişinin kişisel telefonlarının İsrail merkezli NSO Grubu’na ait bir casus yazılım aracılığıyla hedef alındığını söyledi.

"Pegasus" olarak da bilinen casus yazılımın daha önce de çok sayıda gazeteci, avukat ve insan hakları savunucusunun telefonunu hacklediği ortaya çıkmıştı. Yazılım sayesinde telefon kullanıcısının kişisel bilgileri ile konumu izlenip mikrofon ve kamerasını kontrol edilebliyor. Citizen Lab'daki araştırmacılara göre söz konusu kişilerin telefonlarına iMessage aracılığıyla bir mesaj gönderilmesiyle telefon kullanıcısının herhangi bir linke tıklamasına gerek bile kalmadan casus yazılım otomatik olarak telefona yükleniyor. NSO Grubu daha önce de baskıcı hükümetlere casus yazılımlar sattığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

"İsrail'le normalleşme sonrası"

Citizen Lab, El Cezire'de çalışan 36 kişinin hedef alınmasını "bir organizasyona karşı tek seferde düzenlemiş en büyük telefon hacklenmesi" olarak değerlendiriyor. Araştırmacılara göre bu yazılımlar Temmuz ayında, yani ABD'deki Trump yönetiminin İsrail ve BAE arasındaki normalleşme anlaşması duyurusundan birkaç hafta önce, El Cezire çalışanlarının telefonlarına yüklendi. Citizen Lab, söz konusu saldırıların BAE ve Suudi hükümetleri ile ilişkisi olduğuna inandıklarını da ekledi.

Apple, konuya dair bilgisi olduğunu ve iOS 14 yazılımını "bu tür saldırılara karşı" önlem amaçlı yeniden güncelleyeceklerini duyurdu. Bağımsız olarak Citizen Lab'ın analizini doğrulayamadıklarını söyleyen Apple yetkilileri, "NSO'nun yazılımının ortalama bir iPhone kullancısını hedefine koymadığını, yalnızca belirli bir gruba ait ‘sınırlı sayıdaki’ kullanıcıyı hedefine aldığını" ifade etti.

BAE ve Suudi yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmazken, NSO Grubu Citizen Lab'ın söz konusu raporunu görmediğini ve bu sebeple yorum yapamayacağını belirtti. İsrail merkezli yazılım şirketi ayrıca müşterilerinin bilgilerini vermediğini de ekledi.

AP/ DBN,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Basın özgürlüğüne korona darbesi

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün raporuna göre dünyada 387 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde bulunuyor. 130’dan fazla gazeteci ise koronavirüsle ilgili haberleri nedeniyle tutuklandı.  

Rus gazeteciler serbest bırakıldı

Türkiye'de izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Rus gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.  

İran'da muhalif gazeteci idam edildi

2017/18 yıllarındaki hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmakla suçlanan muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi. İdam cezasının infazı uluslararası arenada büyük tepkiyle karşılandı.  

Benzer içerik

Türkei | Social Media

WhatsApp'tan kullanıcılarına casus yazılım uyarısı 14.05.2019

WhatsApp, kullanıcıların cep telefonlarına casus yazılım yüklenmesine imkân tanıyan bir güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu açığın, İsrailli bir şirketin geliştirdiği teknolojiyle kullanıldığı öne sürülüyor.

WhatsApp - Instant-Messaging-Dienst

WhatsApp İsrailli şirketi casuslukla suçladı 30.10.2019

İsrail teknoloji şirketi NSO casusluk suçlamasıyla karşı karşıya. WhatsApp, şirketi gazeteciler ve aktivistlerle ilgili hükümete bilgi aktarmakla suçluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses

ABD'de 900 milyar dolarlık yardım paketi

ABD'de 900 milyar dolar hacmindeki koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşma sağlandı. Paketle salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara maddi destek yapılması hedefleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  