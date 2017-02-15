Pegasus casus yazılımı: Gazeteci ve muhaliflerin izlendiği iddiası

Alman Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR yayın kuruluşları ile on farklı ülkeden 15 yazı işlerinin ortak araştırmaları sonucunda, birçok devletin on binlerce cep telefonuna sızdığı iddia edildi. Araştırmaya göre, farklı ülkelerden gizli servis ve emniyet yetkilileri İsrailli NSO Grup'a ait Pegasus adlı casus yazılımla cep telefonu numaraları üzerinden verilere ulaştı.

Yayın kuruluşları 50 binin üzerinde cep telefonu numarasına sızıldığını bildiriyor. Uzmanlar söz konusu Pegaus adlı casus yazılımın, siber silah olarak sınıflandırıldığına dikkat çekiyor. NSO Grup casus yazılımı sadece devletlere terörle mücadele kapsamında satıyor.

Casus yazılımda , cep telefonlarında eş zamanlı verilere ulaşılabiliyor. Bu sayede Messenger, WhatsApp ve Signal gibi sohbet uygulamalarındaki şifreler kırılabiliyor.

Gazetecilerin ortak araştırmasına göre casus program aracılığıyla dünya genelinde birçok gazetecinin verilerine ulaşıldı. Guardian'ın haberine göre, verilerine ulaşılanlar arasında haber ajansları AFP, Reuters, AP ile gazeteler New York Times, Le Monde, El Pais ve El Cezire , CNN televizyonları ile Radio Free Europe'un çalışanları yer alıyor. 180'e yakın numaranın gazetecilere ait olduğu tespit edilebildi. Ve yine listede Arap kraliyet ailelesi üyeleri, iş insanları ve siyasilerin de yer aldığı bildirildi.

Pegasus yazılımının kullanıldığını ortaya çıkaran araştırma ekibine liste, Uluslararası Af Örgütü ve Paris merkezli Forbidden Stories tarafından ulaştırıldı. Araştırmaya göre, tüm telefon numaraları hacklenmedi. 37 vakada gazeteci, aktivist ve muhaliflerin cep telefonlara casus yazılımla erişme denemesi yapıldığı ya da erişilebildiği anlaşıldı.

NSO Grup iddiaları reddediyor

NSO Grup konuya yönelik yaptığı açıklamada, "kişilere yönelik verilere erişimi" olmadığını belirtti. "Cep telefonu numaralarının yasal yolla elde edilmiş olabileceğini ve bir izleme faaliyeti ile ilgisi olmadığını" açıkladı.

Casus yazılımla cep telefonuna ulaşılanlar arasında Türkiye'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de bulunuyor. Cengiz'in cep telefonuna, Kaşıkçı'nın ölümünden dört gün sonra Pegasus yazılımı ile ulaşıldığı belirtildi. Teknoloji şrketi olan NSO Grup, "hiçbir şekilde Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgileri olmadığını" ifade etti.

Cep telefonlarındaki verilerine ulaşılmaya çalışılanlar arasında Direkt36'da araştırmacı gazetecilik yapan iki Macar gazeteci de yer alıyor. Yapılan araştırmalar, iki gazetecinin verilerine yönelik saldırının Macar devleti tarafından yapıldığına işaret ediyor. Macaristan hükümeti konuya yönelik soruyu yalanlayan bir açıklama yapmadı.

Washington Post gazetesine göre, listede yer alan en az 15 bin telefon numarası Meksika'dan. Numaralar içinde oto yıkama servisinde öldürülen ve cep telefonu hiçbir zaman bulunamayan bir serbest gazetecinin numarası da yer alıyor.

AFP / GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe