 Paris′teki ″Sarı yelekliler″ eylemine müdahale | AVRUPA | DW | 01.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Paris'teki "Sarı yelekliler" eylemine müdahale

Fransa'da akaryakıt zammına karşı on gündür devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi. Paris'teki eylemcilere polis müdahale etti. 100'den fazla kişi gözaltında.

Göstericiler Paris'in simge noktalarından biri olan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı

Göstericiler Paris'in simge noktalarından biri olan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler"in Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlediği gösteride tansiyon yükseldi. Bölgeye kurulan güvenlik bariyerini aşmak isteyen göstericiler Fransız polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Göstericileri gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale eden polis bugünkü gösterilerde 107 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris polis sözcüsü Johanna Primevert, göstericilere müdahale sırasında 10 polis memurunun yaralandığını aktardı. Göstericilere karşı alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis ve jandarmada 5 bin kişilik ekibin görev başında olduğu belirtildi.

Akaryakıt zamlarına karşı gösteriler on gündür sürüyor

Akaryakıt zamlarına karşı gösteriler on gündür sürüyor

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bölgede "ortalığı karıştıran bin 500 kişi" olduğunu söyledi.

Fransa Kasım ayının ortasından bu yana akaryakıt zamlarını ve hükümetin reform politikalarını protesto etmek için sarı yelek giyen göstericilerin protestolarına sahne oluyor. Fransa'da son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artmıştı.

Fransa'da başlayan gösteriler dün Belçika'ya sıçramıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de akaryakıt zammını ve kötü hayat şartlarını protesto etmek için "Sarı yelekliler”in düzenlediği gösteride polisle göstericiler arasında çatışma çıkmış, 60 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha fazlasını okumak için"Sarı yelekliler" Brüksel’de polis araçlarını ateşe verdi

DW,rtr/ÖA,MY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Sarı yelekliler" Brüksel’de polis araçlarını ateşe verdi

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan “Sarı yelekliler”in protesto hareketi Belçika’ya sıçradı. Gösteride iki polis aracı ateşe verilirken, 60 kişi gözaltına alındı. (30.11.2018)  

Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahalesi

Paris’te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda yaralanan olmadığı, altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (24.11.2018)  

Fransa'da "Sarı Yelekliler" akaryakıt zammını protesto etti

Fransa'da otoyolları kapatan binlerce "Sarı Yelekli" eylemci akaryakıt zammına tepki gösterdi. Savoie'de otomobilin çarptığı bir gösterici hayatını kaybederken, ülke genelindeki olaylarda en az 47 kişi de yaralandı. (17.11.2018)  

Benzer içerik

Belgien „Gelbwesten“-Proteste in Brüssel - Demonstration gegen Steuererhöhung auf Diesel u Benzin

"Sarı yelekliler" Brüksel’de polis araçlarını ateşe verdi 30.11.2018

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan “Sarı yelekliler”in protesto hareketi Belçika’ya sıçradı. Gösteride iki polis aracı ateşe verilirken, 60 kişi gözaltına alındı.

Gilets jaunes Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise in Frankreich

Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahalesi 24.11.2018

Paris’te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda yaralanan olmadığı, altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Frankreich Albertville Proteste gegen steigenden Benzinpreis

Fransa'da "Sarı Yelekliler" akaryakıt zammını protesto etti 17.11.2018

Fransa'da otoyolları kapatan binlerce "Sarı Yelekli" eylemci akaryakıt zammına tepki gösterdi. Savoie'de otomobilin çarptığı bir gösterici hayatını kaybederken, ülke genelindeki olaylarda en az 47 kişi de yaralandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Göstericiler Paris'in simge noktalarından biri olan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı

Paris'teki "Sarı yelekliler" eylemine müdahale

Fransa'da akaryakıt zammına karşı on gündür devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi. Paris'teki eylemcilere polis müdahale etti. 100'den fazla kişi gözaltında.  

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta kimileri bu sırada manşet de oldu. İşte bazıları: 